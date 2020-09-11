Попри те, що Івано-Франківськ досі у червоній зоні, міська влада вирішила таки відкрити садочки на прохання батьків. Натомість школи з 14 вересня працюватимуть дистанційно.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.

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Наразі мілька влада Івано-Франківська вирішила поетапно відкривати дитячі садочки з понеділка, 14 вересня. Проте там наголосили, що відвідування дошкільного закладу не обов'язкове, це мають вирішити батьки.

Натомість школи також запрацюють, але лише в дистанційному режимі через продовження дії червоної зони карантину.

Також мер Івано-Франківська наголосив, що показники захворюваності на коронавірус у місті значно покращилися. Наразі там стало менше хворих у лікарнях.

До слова, загалом у Івано-Франківську за час пандемії захворіли на COVID-19 майже 11 тисяч осіб, зокрема за останню добу – 151 хворий. Померли від хвороби в області 253 людини, одужало – 4,5 тисячі.