Як працюватимуть дитячі садочки і школи в Івано-Франківську з 14 вересня
Попри те, що Івано-Франківськ досі у червоній зоні, міська влада вирішила таки відкрити садочки на прохання батьків. Натомість школи з 14 вересня працюватимуть дистанційно.
Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків на своїй сторінці у фейсбуці.
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Наразі мілька влада Івано-Франківська вирішила поетапно відкривати дитячі садочки з понеділка, 14 вересня. Проте там наголосили, що відвідування дошкільного закладу не обов'язкове, це мають вирішити батьки.
Натомість школи також запрацюють, але лише в дистанційному режимі через продовження дії червоної зони карантину.
Також мер Івано-Франківська наголосив, що показники захворюваності на коронавірус у місті значно покращилися. Наразі там стало менше хворих у лікарнях.
До слова, загалом у Івано-Франківську за час пандемії захворіли на COVID-19 майже 11 тисяч осіб, зокрема за останню добу – 151 хворий. Померли від хвороби в області 253 людини, одужало – 4,5 тисячі.
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