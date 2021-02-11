Як працюватимуть школи та садочки у Львові в негоду до кінця тижня

По всій Україні погіршилася погода. Так, у Львові 11 лютого очікується до -11 градусів морозу, тож через снігопад деякі школи можуть не працювати.

Під час брифінгу мер Львова розповів, що школи у місті будуть відкриті, але процес навчання буде проходити в дистанційному режимі.

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Андрій Садовий звернувся до львів’ян з проханням залишити дітей на п’ятницю, 12 лютого, вдома.

Поки що говоримо лише про 1 день – п'ятницю. Завтра (12 лютого, – 24 канал) усі школи, де це можливо, будуть проводити навчання в онлайн режимі. Але заклади освіти працюватимуть,

– заявив мер Львова.

Загалом, за словами міського голови, всі школи будуть фізично відкриті й батьки за потреби зможуть привести дітей до закладу освіти. Це ж саме стосується і дитячих садочків – вони працюватимуть, але в режимі чергових груп.

"Якщо немає можливості залишити дітей вдома, їх можна привести до школи чи садочку. Там знайдуть, чим розважити дітей", – сказав Садовий.

Андрій Садовий додав, що також важливо мінімізувати кількість вчителів, які доїжджають з різних куточків міста. Додамо, що інформації про те, як працюватимуть школи наступного тижня, поки немає.

До слова, у Києві навчання у школах та садочках 11 та 12 лютого проводитиметься у дистанційному режимі. Заклади освіти не працюватимуть.