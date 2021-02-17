Як працюватимуть школи та садочки через продовження карантину в Україні: пояснення Шкарлета

Міністр освіти розповів, що пандемія коронавірусу поки не відступає. Через це уряд 17 лютого продовжив карантин та ухвалив нові зміни, які стосуються рівнів епідемічної небезпеки. Як працюватимуть тепер школи та садочки – читайте пояснення МОН у матеріалі.

Робота закладів освіти в жовтій зоні

Із 22 лютого на всій території України встановлюється жовтий рівень, відповідно до якого є певні заборони на відвідування шкіл та садочків.

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За словами Шкарлета, наразі забороняється відвідування закладів освіти там, де на самоізоляції через контакт із пацієнтом з COVID-19 перебуває понад 50% учнів та персоналу школи чи садочку.

Також заборонено проведення масових заходів, зокрема вистав, свят та концертів за участі дітей з більш ніж однієї групи чи класу та за присутності глядачів.

Робота закладів освіти в червоній зоні

Через погіршення ситуації з коронавірусом місцева влада може встановлювати в регіоні червоний рівень епідемічної небезпеки, який визначається рішенням комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи МОЗ.

У разі встановлення червоного рівня епідемнебезпеки продовжуватимуть роботу садочків та спеціальних закладів освіти, учні 1 – 4 класів навчатимуться у звичному режимі. Всі інші учні перейдуть на онлайн-навчання, – наголосив Шкарлет.

Міністр освіти нагадав, що його позиція щодо очного навчання учнів початкової школи залишається незмінною. "Я дякую колегам, які врахували та підтримали пропозиції не лише МОН, а й батьків та освітян", – додав він.

Уряд знову продовжив загальнонаціональний карантин через коронавірус. Обмеження діятимуть до 30 квітня 2021 року. Так, Україна повертається до поділу на карантинні зоні. Наразі

Що заборонено через продовження карантину: