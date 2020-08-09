З 1 вересня діти вчитимуться в школах, попри пандемію коронавірусу. Уряд вже провів необхідні наради та визначив особливості навчального процесу, враховуючи й навчання у червоних зонах.

Про це говорив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода", опублікованому 8 серпня.

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Люди, каже прем'єр, переживають через "спекуляції та маніпуляції" – що, мовляв, діти будуть вчитися вдома. Просять пустити дітей "хоч до першого класу хоч на день, щоб діти побачили, що це таке". Це все марні розмови, адже:

"Навчальний рік почнеться в Україні 1 вересня. Нормальний навчальний рік".

Уряд вже провів усі необхідні наради, виробив рекомендації та запустив "процеси в областях", які контролюють голови ОДА.

Водночас у регіонах, які перебуватимуть у червоних зонах, влада буде вводити для школярів карантин на 14 днів – протягом нього діти будуть навчатися дистанційно, а потім знову йдуть у школу.

Цей карантин, як пояснив Денис Шмигаль, "такий самий, який вводиться при інших епідеміях", як-от грипу.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня: важливі пункти – забезпечення дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу