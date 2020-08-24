У Міністерство освіти і науки розповіли, як будуть працювати шкільні їдальні у новому навчальному році. Адже правила відвідування навчальних закладів суттєво змінилися у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як працюватимуть школи з 1 вересня? Зокрема, з нового навчального року в шкільних їдальнях буде заборонено організовувати харчування дітей за принципом "шведського столу", передає видання "Українські новини".

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У МОН наголосили, що між столами обов'язково повинна бути соціальна дистанція (бути не менше півтора метра). Також за ним мають сидіти не більше 4-ьох учнів одночасно.

Натомість всі працівники їдалень повинні працювати в захисних масках і одноразових рукавичках. А касири та інші працівники їдалень, які видають страви, зобов'язані використовувати захисні окуляри або щитки.

Окрім того, рекомендують, аби адміністрація школи склала розклад харчування для різних класів, щоб не було скупчення у приміщенні.

Як працюватимуть школи з 1 вересня

З 1 вересня учні за сприятливої епідемічної ситуації в регіоні підуть до школи. Проте закладам освіти варто ретельно слідкувати за дотриманням правил безпеки учнями та працівниками.

А школи в "червоній" зоні працюватимуть інакше – там буде запроваджене онлайн-навчання на період, поки регіон перебуватиме в такій зоні. Кожні 14 днів перехід регіону з однієї до іншої зони вирішуватиме Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

не можна допускати до роботи вчителів з температурою понад 37,2°C;

для учнів варто розробити маршрути та графік допуску до школи, щоб уникнути скупчень людей;

пересуватися та заходити в приміщення школи можна лише в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску;

адміністрація закладу освіти має скласти розклад уроків так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості треба забезпечити проведення занять на свіжому повітрі. Також обов’язково потрібно провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Рекомендації МОЗ щодо навчання / Інфографіка 24 каналу