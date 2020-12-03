Як працюватимуть садочки, школи та виші під час карантину: заява МОН
В Україні встановили помаранчевий рівень небезпеки та карантинних обмежень. Проте у Міносвіти заявили, що дитячі садочки та початкові класи працюватимуть у звичному режимі.
Натомість школи та виші матимуть певні обмеження – допускається лише 20 осіб в аудиторії. Про це на брифінгу сказав тимчасовий очільник Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє 24 канал.
Важливо Без свят та концертів: у КДМА закликали дитсадки та школи відмовитись від новорічних заходів
За його словами, наразі школи для учнів 1 – 4 класів та садочки працюють у звичному режимі.
Єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що учні та студенти відвідують аудиторії у кількості не більше ніж 20 чоловік в аудиторії,
– наголосив Шкарлет.
Додамо, що школам та садочкам заборонено працювати очно, якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції.
Що відомо про помаранчеву зону в Україні?В уряді вирішили не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, тому тепер у країні діє помаранчева зона карантину. Які обмеження вона передбачає та що робити заборонено – читайте тут.
Проте в Кабміні працюють над рішенням щодо посилення карантинних обмежень. Шмигаль запевнив, що про відповідне рішення попередять за 7 днів до введення нових обмежень.
Зазначимо, що раніше член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук запевняв, що якщо влада таки введе в грудні локдаун, навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Тобто школи і садочки закривати не будуть.
Поділитися новиною
-
Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки1 жовтня , 11:56
-
Чудова ідея для уроків хімії: вчитель створив пісню, яка допомагає вивчати таблицю Менделєєва26 листопада , 17:02
-
Щоб стати вчителем, необхідно буде пройти інтернатуру: проєкт МОН2 грудня , 11:03