В Україні встановили помаранчевий рівень небезпеки та карантинних обмежень. Проте у Міносвіти заявили, що дитячі садочки та початкові класи працюватимуть у звичному режимі.

Натомість школи та виші матимуть певні обмеження – допускається лише 20 осіб в аудиторії. Про це на брифінгу сказав тимчасовий очільник Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет, повідомляє 24 канал.

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За його словами, наразі школи для учнів 1 – 4 класів та садочки працюють у звичному режимі.

Єдиною вимогою для інших закладів освіти є те, що учні та студенти відвідують аудиторії у кількості не більше ніж 20 чоловік в аудиторії,

– наголосив Шкарлет.

Додамо, що школам та садочкам заборонено працювати очно, якщо більше ніж 50% учнів опинилися на самоізоляції.

Що відомо про помаранчеву зону в Україні? В уряді вирішили не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, тому тепер у країні діє помаранчева зона карантину. Які обмеження вона передбачає та що робити заборонено –



Проте в Кабміні працюють над рішенням щодо посилення карантинних обмежень. Шмигаль запевнив, що про відповідне рішення попередять за 7 днів до введення нових обмежень. В уряді вирішили не продовжувати в Україні карантин вихідного дня, тому тепер у країні діє помаранчева зона карантину. Які обмеження вона передбачає та що робити заборонено – читайте тут Проте в Кабміні працюють над рішенням щодо посилення карантинних обмежень. Шмигаль запевнив, що про відповідне рішення попередять за 7 днів до введення нових обмежень.



Зазначимо, що раніше член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук запевняв, що якщо влада таки введе в грудні локдаун, навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Тобто школи і садочки закривати не будуть.