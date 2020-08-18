Працівниця Міністерства освіти і науки заявила, що дітям та працівникам дитячих садочків захисні маски мають надати заклади освіти, а не батьки.

Про це сказала експертка Директорату дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України Анна Грищенко на Серпневій конференції на тему: "Освіта в умовах пандемії", передає 24 канал.

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На запитання, чи мають батьки закуповувати засоби індивідуального захисту для своїх дітей у закладах дошкільної освіти, Грищенко відповіла, що ні.

За її словами, більшість дитсадків в Україні перебувають у комунальній власності. Тому забезпечувати садочки мають засновники тих закладів. Вони мають закупити усі необхідні засоби безпеки: маски, антисептики та інші необхідні матеріали в цей період", – сказала вона.

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За інформацією МОН, за сприятливої епідеміологічної ситуації у регіоні дитячі садки мають працювати у звичайному режимі, створивши безпечні умови для вихованців та працівників.

Як організувати безпечні умови для навчання у дитсадку:

проводити температурний скринінг для всіх працівників закладу дошкільної освіти;

заходити до садка можна тільки у масці або респіраторі, але їх можна не використовувати під час занять в приміщеннях;

всередину навчальних приміщень не можна заходити батькам, виняток – супровід дітей з інвалідністю;

забезпечити дитсадок антисептиками та рідким милом у туалетах;

на період карантину рекомендується: розробити адаптивний графік прогуляно та занять, обмежити кількість дітей у групах, надавати пріоритет активностям на вулиці тощо;

у дітей, які матимуть ознаки гострого респіраторного захворювання або температуру понад 37,2 ізолюватимуть у окремій кімнаті.

Додамо, що т.в.о міністра освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що дошкільнята можуть не ходити до садочку, якщо вони бояться захворіти на COVID-19. Через це їх не будуть відраховувати із закладу, а до батьків не застосовуватимуть жодних санкцій.