У Міносвіти рекомендують школам провести канікули з 15 по 30 жовтня. Для студентів з 15 жовтня буде дистанційне навчання до 15 листопада. Натомість дитячі садочки продовжать свою роботу в жовтні та не закриватимуться на карантин через коронавірус.

Про це розповів т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, заклади дошкільної освіти продовжать працювати у звичайному режимі, але з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ та головного санітарного лікаря України.

Натомість у коментарям журналістам Сергій Шкарлет додав, що у МОН не планують закривати садочки через те, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я та Міністерства охорони здоров’я, діти дошкільного віку – це найменш вразлива категорія.

До того ж, тут є вплив на економіку. Адже батьки не можуть залишити дітей малого віку самих вдома, оскільки їм потрібно працювати.



До слова, лише у Києві станом на 12 жовтня у дитячих садочках, де у дітей чи вихователів виявили коронавірус, тимчасово закрили 67 груп у 58 закладах дошкільної освіти. Повністю закриті на карантин 2 садочки.