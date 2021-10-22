Проблеми з працевлаштуванням асистента вчителя

Освітяни скаржаться на те, що посада асистента вихователя в інклюзивних групах подовженого дня у школах не відповідає вимогам щодо працевлаштування та оплати праці. В документах, які регулюють оплату праці педагогів, взагалі не згадано такої посади.

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За їх словами, про асистента вихователя групи подовженого дня не згадується ні в законі про освіту, ні в постанові уряду про інклюзивне навчання, ні в офіційному переліку посад педагогів тощо.

Також жодні нормативні документи не встановлюють педагогічне навантаження для такого працівника. Усе це створює проблеми при працевлаштуванні та оплаті праці.

Що робить асистент вчителя групи подовженого дня? Зазвичай такий працівник допомагає в:



організації навчання в класі з інклюзивним навчанням;

допомагає учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;

спостерігає за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;

співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з ООП.

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Що кажуть у МОН

Тому в МОН роз’яснили ситуацію щодо працевлаштування та виплати зарплати асистента вихователя групи подовженого дня.

Міносвіти запевняє, що посада асистента вихователя є педагогічною, і такий працівник має право на всі виплати, гарантовані державою для педагогічних працівників.

Міністерство працює над виправленням ситуації з працевлаштуванням та оплатою праці таких працівників. Зокрема, вже розробили проєкт постанови, яка має додати посаду асистента вихователя в школи. Документ спрямовано на розгляд до уряду.

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Також уже розроблено проєкт акту, яким пропонується внести зміни до постанов уряду про тарифні розряди та перелік педпрацівників.

Щодо типових штатних нормативів, то введення посади асистента вихователя теж можливе. У разі необхідності директор школи може вводити посади, що не передбачені штатними нормативами, й виплачувати їм зарплату згідно з лімітними довідками.