Інклюзивне навчання в українських школах наразі перебуває на початках впровадження. У педагогів виникає безліч запитань про те, як все організувати. Тому в Україні створили урок, який допоможе дітям зрозуміти аутизм.

Громадська організація Happy Monday за підтримки Українського культурного фонду створила урок для дошкільнят або молодших школярів, який розвиває емоційний інтелект та вчить сприймати однолітків з розладами аутистичного спектра, повідомляє 24 канал.

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Урок починається з перегляду мультфільму "Петрик і Фонтани" про дружбу здорової дівчинки та хлопчика з РАС, а продовжується він роз’яснювальною бесідою та іграми у класі.

Всі ігри розробили методисти і психологи. Вони допоможуть дітям відчути, що таке сенсорна чутливість, особистий простір та невербальна комунікація.

Дивіться мультик "Петрик і фонтани" про те, як зрозуміти аутизм:

Що таке аутизм? Розлад аутистичного спектра – це розлад розвитку людини, за якого мозок і нервова система функціонують нетиповим чином: людині складно дається спілкування, побудова соціальних взаємодій та дотримання поведінкових правил.



Тому діти з аутизмом інакше сприймають інформацію, особливо її візуальну складову. Вони більш сфокусовані на окремих деталях, ніж на загальній картині, мають високий рівень тривоги та сенсорні особливості.

Як поводитись з дітьми з аутизмом

Вчитель обов’язково має дізнатися у батьків усі особливості, звички та уподобання дитини, а також те, яким методом дитина легше засвоює інформацію.

Треба запитати, чи легко дитина йде на контакт, чи їй потрібен час в тиші для того, щоб самостійно адаптуватися до нового. Адже деякі діти з аутизмом не люблять, коли до них торкаються, а інші можуть почати обіймати незнайому людину.

Вчителю дуже важливо знати, що дитині подобається і що вона любить, щоб заохотити її певними діями або словами в потрібний момент.

Обов’язково треба дізнатися у батьків про поведінку дитини з аутизмом у стані стресу та нервового перенапруження.

Окрім того, дуже важливо в дитячому колективі знайти спільні інтереси серед учнів. Прикладами спільних занять можуть бути:

Складання різноманітних предметів або фігур (LEGO чи інші конструктори, картки тощо).

Спостереження за різними рухомими механізмами (запуск електромоделі авто, літака).

Сенсорні ігри. Наприклад, ігри з сенсорними м’ячиками чи фігурами з різними фактурами.

На що треба звернути увагу інших дітей під час контакту з дитиною з аутизмом

Розкажіть учням у класі про вподобання та інтереси дитини з РАС. Не нав’язуйтеся, а також говоріть простими та короткими реченнями. Давайте час на відповідь. Будьте терплячими до звичок і вподобань дитини з аутизмом. Не варто торкатися чи брати дитину за руку без її згоди. Підбадьорюйте й заспокоюйте дитину, якщо вона стурбована. Слід пам'ятати, що дитині легше йти на контакт з однією особою, ніж з групою. Діти з аутизмом болісно реагують, коли їх перебивають.

Кожен вчитель може самостійно провести заняття з інклюзії у себе в школі. Усі матеріали – можна знайти за посиланням.