Батьківство є найвідповідальнішою справою ледь не кожної дорослої людини. Попри всі труднощі виховання дітей, батьки завжди хочуть для них найкращого. Разом з тим, розмови дорослих з малюками на тему грошей є не надто популярними.

Табуювання теми фінансів призводить до знецінення дитиною значення та вартості грошей. Освіта 24 за підтримки партнера Canon підібрала декілька порад для батьків, як уникнути ситуацій “Мам, ну купи!” і навчити дитину правильного ставлення до родинних та особистих фінансів.

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Чому важливо обговорювати фінансові теми

Розмовам про гроші часто не приділяють достатньо уваги. Для більшості батьків фінансові теми є просто неприємними та незручними, у той час, коли 76 відсотків дітей достеменно не знають, звідки гроші з’являються у сім’ї та які функції вони виконують.

Лише 12 відсотків дорослих обговорюють сімейний бюджет зі своїми дітьми, а в решті родин малюки просто переймають фінансові звички від батьків. Часто це хибні фінансові рішення, невдалі інвестиції чи імпульсивні покупки.

Без правильного аналізу доходів та витрат, а також залучення дитини до обговорення сімейного бюджету та фінансових помилок, малюки ніколи не будуть готовими до дорослого та самостійного життя.

Підготовка дитини до дорослого життя / Фото Pexels

Оскільки фінансової грамотності досі не навчають у школах, грошова просвіта повинна стати обов’язковим елементом процесу виховання та навчання дітей вдома.

Батьки мають забезпечити дітям елементарні навички управління грошима, а також прищепити їм здорові фінансові звички, пояснити ціну та вартість грошей.

Як пояснити дитині ціну грошей

Фінансові теми повинні стати відкритими та звичними для обговорень у сімейному колі. Дорослим необхідно відкинути власні стереотипи, а також побороти закладені ще в глибокому дитинстві нездорові уявлення про гроші.

Власний приклад

Фінансова освіта та навички дітей напряму залежать від спостереження та імітації того, що роблять дорослі. Тому, позитивні рольові моделі в сім’ї є головними у мотивації та дитячому розвитку.

Перед тим, як розповідати дитині теоретичну інформацію про гроші, інвестиції та менеджмент, проаналізуйте власну фінансову поведінку. Складіть сімейний бюджет та на його прикладі поясніть дитині, як відбувається колообіг грошей у вашій родині.

Роздрукувати дані з яскравими картинками, щоб доступно показати дитині весь процес, радимо за допомогою принтерів Canon серії MegaTank. Пристрої Canon є дуже економними, адже собівартість друку однієї сторінки А4, за умови використання оригінальних чорнил, становить усього 46 копійок з урахуванням паперу.

Принтери Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

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Фінансові ігри

Гейміфікація у навчанні передбачає використання підходу, заснованого на грі. Діти можуть отримувати бали чи невеличкі грошові винагороди, змагатися з однолітками та складати таблиці результатів. Це викличе інтерес малюків до поглиблення власних знань про фінанси.

Фінансові ігри не можуть бути єдиним методом навчання дітей рахувати, заробляти, заощаджувати, витрачати чи позичати гроші, але безумовно вмотивують дитину більше цікавитися цією темою.

В інтернеті можна знайти безліч фінансових ігор у відкритому доступі для дітей різного віку, зокрема “День виплати зарплати”, “Гра життя” чи “Грошовий потік для дітей”.

Навчання за допомогою ігор / Фото 24 канал

Тематичні книги

Читання є повноцінним та одним із найефективніших методів підвищення фінансової грамоти для підлітків. Щоправда, сучасна молодь не дуже любить читати книги, однак, саме цей спосіб допомагає не тільки поглибити знання дітей про гроші, але й збільшити їх словниковий запас.

Існує багато дитячої літератури на фінансову тематику, зокрема відомі книги “Грошовий ніндзя”, “Розумні гроші”, “Інвестиції для дітей” тощо. Дійсно хороші твори добре інформують, просвітлюють та задають правильний вектор руху.

Доступ до бюджетування

Ніколи не приховуйте від родини реальне фінансове становище. Дитина має знати, скільки грошей і за яку роботу ви отримуєте. Це допоможе уникнути ситуацій, коли малеча просить їй щось купити, думаючи, що гроші просто з’являються нізвідки.

Залучати дитину до планування сімейного бюджету треба як тільки та навчилася рахувати. Мозковий штурм всіх членів сім’ї допомагає швидко вирішувати складні фінансові ситуації.

Якщо ваша дитина хоче вступати до закордонного вишу, запропонуйте порахувати, скільки грошей в місяць їй знадобиться на переїзд, страхування, оплату навчання та оренду житла.

Фінансові можливості у майбутньому / Фото Pexels

Родинні цінності

Сімейні цінності визначають, що спільного є значущим для всіх членів родини, а також допомагають досягати великих цілей. Здорова фінансова поведінка повинна входити до цього списку.

Моральний компас сім’ї правильно функціонуватиме лише тоді, коли правильно будуть розставлені фінансові пріоритети. Варто створити родинний девіз, в якому бодай згадуватимуться слова “простота” чи “мінімалізм”.

Такі сімейні переконання дозволять дітям визначати, що є правильним та хибним, злим та добрим, ціннісним та вартим уваги. Обговорені та наслідувані догми допоможуть також приймати хороші фінансові рішення у майбутньому.

Сімейні цінності / Фото Unsplash

Можливості інвестицій

Попри те, що заощадження у дитячому віці є правильним шляхом до фінансової незалежності у майбутньому, інвестиції – наступний крок до добробуту. Важливо розповісти дітям, що гроші – це не просто важливі папірці, а ефективний інструмент у досягненні цілей.

Спробуйте пояснити малечі значення виразу “Гроші є поганим господарем, але хорошою прислугою”. Визначте терміни інфляції, ризику, відсотковості та інвестицій простими словами.

Вчити дитину розпоряджатися грошима ніколи не пізно. Відкрийте їй окремий депозитний рахунок, щоб вона могла слідкувати за процесом примноження власних, бодай невеликих, але статків.

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