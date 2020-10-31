Доволі багато неприємностей можуть чекати на людину у перший робочий день. Проте цього можна уникнути, дотримуючись рекомендацій від експертів.

Власними порадами поділилася керівниця напряму HR-бренд холдингу МХП Катерина Корченко з виданням Happy Monday.

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Перший день – це завжди неочікувано та хвилююче, адже навколо вас незнайомі й надто дорослі люди, перше керівництво та багато запитань про все, що відбувається. Тож, якщо не нервувати, можна отримати масу задоволення і нового досвіду.

Але, звичайно ж, на новій роботі хочеться проявити себе з найкращого боку і не наробити помилок.

Як поводити себе у перший робочий день: 10 порад

Тому експертка поділилася 10 лайфхаками, які допоможуть успішно обійти підводні камені першого дня у новому колективі.

Приходьте вчасно

Це, напевно, найпростіший пункт, але деякі люди не вміють планувати всій час наперед, тож часто запізнюються. Але це точно не варто робити у перший робочий день, адже таке спізнення у гарантує вам сум’яття у справах та планах та ніяковість перед новим колективом.

Окрім того, керівництва може подумати, що ви не надто серйозного ставитеся до щойно отриманої роботи. Тож, потурбуйтеся про те, щоб прийти до початку робочого дня. Так ви зможете спокійно влаштуватися на новому місці і зарекомендувати себе пунктуальною людиною.

Приділіть увагу одягу

Хоч це банально, але люди справді зустрічають по одягу. І тут не важливо, чи є на вашій новій роботі дрескод. Адже доречний одяг допоможе почуватися впевнено і вдало презентувати себе новим колегам.

Зважати варто базові правила ділового гардеробу. Ну а якщо робота все ж передбачає форму або дрескод — заздалегідь дізнайтеся у роботодавця усі деталі.

Знайомтеся з колегами

Після того, як керівник відрекомендує вас колективу, не соромтеся проявляти активність: вітатися й знайомитися з оточуючими, навіть якщо це люди з інших відділів компанії. Іноді знайомства біля кавомашини стають початком продуктивної співпраці і справжньої дружби.



Знайомство з колегами на роботі / Фото Ukr.media

На роботі — працюйте

Пам’ятайте найголовніше правило – ви прийшли сюди працювати, тому цим і варто займатися у першу чергу.

Експертка радить скласти собі план дій, чітко визначивши задачі на перший робочий день чи тиждень. Частково це доведеться робити самостійно, частково вам допоможе керівник або наставник.

Не соромтеся запитувати

Чим більше ви дізнаєтеся інформації у перший робочий день, тим легше й швидше пройде адаптація у колективі. Запитуйте колег про те, що вас цікавить або що ви не до кінця розумієте. І, звісно, запам’ятовуйте всю цінну інформацію, бо це заощадить багато силу і часу.

Проявляйте свої найкращі якості

Згадайте своє резюме і все, про що йшлося на співбесіді. Вас обрали серед інших кандидатів саме завдяки вашим навичкам та якостям, тож проявляйте їх: професіоналізм та ініціативність обов’язково оцінять.

Доводьте не словом, а ділом

Експертка наголошує, що робочі стосунки, якими б теплими та дружніми вони не були, будуються на відповідальності обох. Тож, виконуйте поставлені завдання з усією відповідальністю: від вашої роботи залежить не тільки ваш власний успіх, але й ефективність усієї команди.

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Підкресліть свою вмотивованість у соцмережах

Соцмережі (особливо Фейсбук) — це відмінний спосіб ненав’язливо підкреслити свою вмотивованість до нової роботи.

Тому приділіть хвилинку тому, щоб оновити свою професійну інформацію, підписатися на сторінки компанії та колег. Іноді у соцмережах можна знайти цікаві ініціативи, які дозволять краще познайомитися з корпоративною культурою.

Зберігайте впевненість та позитив

Безперечно, у перший робочий день ви будете нервувати. Адже всі навколо будуть зайняті своїми справами, а ви спочатку погано розумітимете ваші обов’язки та місцеві порядки.

Тому вам варто розслабитися: колись усі оточуючі були на вашому місці і чудово розуміють, як це. Пам’ятайте, що від вас не вимагатимуть всього й одразу: отже, і причин для стресу немає. До того ж, біля вас буде людина, відповідальна за вашу адаптацію в колективі.

Насолоджуйтесь першим робочим днем

Якщо ви заздалегідь підготуєтеся і матимете уявлення, що варто і чого не варто робити на новому місці, то вам просто залишиться насолоджуватися цим досвідом і підходити до задач з позитивом та цікавістю.