Зіркові вчителі, які в різні роки увійшли до топ-10 Global Teacher Prize Ukraine, зібрали вправи і методики, заохочення і хитрощі для "розкачки" учнів.

До теми Які вимоги до вчителів від директора чи батьків є незаконними: пояснення експертів

Як повернути клас у робочий ритм

Вправи на "розкачку"

Вчителька зарубіжної літератури, української літератури та мови Лідія Насонова зізнається, що після канікул вона ледь "зішкрібає" себе з ліжка, як і учні.

Тому, перш ніж вриватися у бурхливі води нових тем, вона пропонує дві вправи "на розкачку":

"Факти" – попросіть учнів написати 5 фактів про те, як минули їх канікули. З тих п‘яти два мають бути неправдивими. Нехай кожен учень зачитує свої речення, а клас вгадує, чого не сталося з однокласниками.

– попросіть учнів написати 5 фактів про те, як минули їх канікули. З тих п‘яти два мають бути неправдивими. Нехай кожен учень зачитує свої речення, а клас вгадує, чого не сталося з однокласниками. "Броунівський рух" – нехай кожен учень напише у зошиті 5 – 10 запитань із теми. Під питаннями треба записати перелік присутніх учнів. За відведений час діти мають опитати усіх однокласників. Якщо інша дитина відповіла правильно, треба ставити біля її імені плюс, неправильно – мінус. Проаналізуйте гру.

Підготуйте заохочення та завдання для настрою

Вчителька української мови і літератури, зарубіжної літератури Наталія Рудніцька каже, що учням важко вийти з канікул, бо це ніби завершення чогось надзвичайно важливого.

Я на першому уроці пропоную семикласникам написати за допомогою 5 дієприкметників їхній стан, особових дієслів – їхні дії, інфінітивів — їхні мрії. Словами-характеристиками емоційного стану були слова: засмучений, втомлений, розчулений, схвильований, заклопотана тощо… Це свідчить про необхідність плавного переходу до робочого режиму,

– розповіла вона.

Протягом перших днів навчання після канікул дайте дітям завдання на емоційний настрій – малюйте, творіть, створюйте ситуації успіху. Якщо налагодити емоції, то й робота піде легше.

Наприклад, десятикласники складають свої чеклісти, у яких записують обов’язкові та «надважливі» справи. Зокрема, у "надважливих" – гладити кота не менш, ніж тричі на день, робити класні чаювання. Головне – створити атмосферу доброзичливості й позитиву.

Керівниця інклюзивних проєктів "Бачити серцем" Наталя Гладких запевнила, що для учнів з комплексними порушеннями для спокійного повернення в робочий навчальний графік дієвим є:

візуальна підтримка у вигляді плакату з режимом дня, заняттями та часом, коли дитина приходить і йде зі школи.

вправа "Старт і Фініш", під час якої вчителі з учнями проговорюють день тижня, дату, хто прийшов до школи, який настрій та що сьогодні будуть робити. В цей час можна перевірити психологічний настрій учнів.

Тематичний TikTok і створення настільної гри

Вчителька біології, громадянської освіти, німецької мови та художньої культури Ганна Бут каже, що семестр завжди починає активно. Тим паче, що з 17 січня у школі стартує Тиждень іноземної мови, тому:

частина учнів має створити тікток "Я топік з німецької вчив…",

інша частина учнів розробляє та малює настільну гру "То що ж таке зимові свята у нас і в них?".

До того ж, була висока мотивація – призові квитки до кінотеатру на двох.

Одна з найдієвіших порад, на думку вчительки, це не сидіти без діла, а ділитись і створювати щось нове разом з учнями.

Пограйте в захопливі ігри

Учителька початкових класів Оксана Хомич розповідає, що у навчальний процес з учнями вона вливається поступово, в ігровій формі впродовж кількох днів.

Вона радить запропонувати дітям ігри:

"Вгадай число",

"Хрестики-Нулики",

"Математичний пазл" тощо.

Перший тиждень або півтора (це 7 – 8 навчальних днів) ми повторюємо вивчений матеріал, і лише після того переходимо до вивчення нових тем. Саме такий формат допомагає дітям повертатися до навчання плавно і без стресів,

– каже Оксана Хомич.

Влаштуйте ігри

Вчителька української мови і літератури Юлія Должанська каже, що для того, аби повернути учнів до робочого ритму, варто почати семестр із гри в Kahoot, яку полюбляють учні різного віку. Заховайте в тест 10 – 12 запитань за матеріалом І семестру з предмету.

Ще один дієвий метод – обговорення рекомендованої до читання книги на канікулах під час гри "Упізнай героя книги". Учень сідає на стілець обличчям до класу, а на дошці я пишу ім’я літературного героя.

Завдання учня – ставити запитання, на які клас відповідає так або ні. Діти мають якомога швидше здогадатись, ім’я якого персонажа написане на дошці.

Креативте і надихайте учнів власним прикладом

Вчителька математика Оксана Ратушняк зізнається, що перші уроки після канікул проводить креативно. Цьогоріч вона обрала тему "Математику потрібно вчити – вона розум до порядку приводить!". Готує матеріал про те, де, в яких науках, в яких цікавих моментах математика є важливою.

А ще дітей мотувують до навчання приклади з власного досвіду вчителя. До прикладу, вона розказала 11-класникам про пам’ять і те, як її можна тренувати. Продекламувала напам‘ять уривок вірша з літератури та закони Ома з фізики. Вони були в захваті.