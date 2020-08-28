Міністерство освіти і науки розробило проєкт, який передбачає заходи для популяризації природничих наук та математики. Він включає в себе 9 пунктів.

Документ вже винесений для громадського обговорення, яке триватиме до 9 вересня 2020 року, передає портал "Освіта".

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Впродовж 2022-2025 років держава планує забезпечити фінансування оснащення навчальних кабінетів та лабораторій, а також оцінити освітній процес в закладах позашкільної, загальної середньої, професійної та вищої освіти.

МОН разом з Мінфін та Мінекономрозвитку до 2022 року мають підготувати пропозиції щодо забезпечення виплати академічної стипендії 60% студентів природничих та математичних спеціальностей, які успішно складають сесію, та збільшити її розмір на 75%.

Також плануються щорічні виплати у сукупному розмірі не менше 20 прожиткових мінімумів при працевлаштуванні випускників закладів вищої освіти природничо-математичних спеціальностей, які навчались за держзамовленням, за умови відпрацювання 3-х років в школах, коледжах чи училищах.

Популяризації природничих наук та математики в Україні має сприяти і створення ютуб-каналу навчального призначення для учнів.

Впродовж 2021-2023 років відбудеться впровадження у навчання електронних підручників з природничих наук та математики для студентів молодших курсів університетів на педагогічних, природничих та технічних спеціальностях.

У 2022 році буде виділено фінансування для створення заочно-дистанційної школи з вивчення природничих наук та математики.