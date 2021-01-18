Викладання – це постійний процес особистісного розвитку, коли вчителі регулярно поповнюють власну скарбничку знань. А за допомогою саморозвитку педагоги можуть покращити свої навички.

Тому видання "На урок" підготувало кілька порад для вчителів, які допоможуть розвиватися та покращити навички.

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Три лайфхаки для саморозвитку вчителів

Записувати уроки на відеокамеру

Завдяки цьому ви зможете одночасно зробити кілька речей: сформувати свідомий та відповідальний підхід до роботи, вдосконалити необхідні навички та змотивувати учнів на саморозвиток.

Як це зробити? Обрати урок, який хочеться записати, встановити камеру, натиснути на «запис» та розпочати розповідь.

Ось порада для освітян, які практикують такий метод вперше, – почуття ніяковості триває лише декілька хвилин, досить скоро ви знову будете поводитися природно. Вам потрібно це, щоб подивитися на себе очима учнів та вдосконалюватись як учителю.

І експерти наголошують, що записувати варто не просто свою розповідь, а саме шкільний урок. А коли запис буде готовий, перегляньте його кілька рази. Це необхідно для того, щоб проаналізувати все детально.

Тут знадобиться список запитань, відповіді на які ви б хотіли отримати після перегляду. Наприклад:

Який тон я використовую, спілкуючися із учнями?

Чи мої вказівки чіткі, чи легко їх виконати?

Що роблять діти, коли я веду урок?

Якби я був учнем, чи зрозумів би те, що від мене вимагають?

Що я роблю такого, що навіть не усвідомлював?



Вчитель записав урок на відео / Фото НУШ

Розвивати внутрішнього вчителя

Науковці провели цікаве дослідження, поставивши учням складне запитання: "Які характеристики викладача для вас найважливіші?". В результаті діти виокремили дев'ять найважливіших педагогічних характеристик.

Ці риси однакові, але рівень їх важливості при різних формах навчання (дистанційному чи очному) змінюється:

Онлайн-навчання: 1) Шанобливість. 2) Чуйність. 3) Обізнаність, розум. 4) Уміння охоче йти назустріч. 5) Комунікабельність. 6) Організованість. 7) Уміння мотивувати. 8) Професіоналізм. 9) Почуття гумору.

Очне навчання: 1) Шанобливість. 2) Обізнаність, розум. 3) Уміння охоче йти назустріч. 4) Уміння мотивувати. 5) Комунікабельність. 6) Організованість. 7) Чуйність. 8) Професіоналізм. 9) Почуття гумору.

Отож, повага – це результат номер один для всіх опитаних учнів. Саме ця риса випередила навіть обізнаність у предметі та професіоналізм.

Як розвивати внутрішнього вчителя? Один із найкращих способів виявити повагу до когось – це дослуховуватися точки зору іншого. Очевидно, що вчителі не завжди погоджуються з учнями, так само як і учні не завжди згодні з учителями. Але варто дозволяти одне одному висловлювати власні погляди.

Для цього можна створити групу у будь-якій соціальній мережі та додати до неї всіх учнів свого класу. Запропонуйте дітям відверто ділитися власними думками та ідеями, а самі завжди будьте готові дати слушну пораду та допомогти прийняти правильне рішення.

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Ведіть журнал учительської радості та болю

За словами експертів, регулярна письмова практика – це один із найдієвіших способів покращення викладацької діяльності.

Як це працює? Іноді люди не знають, про що думаємо, поки не виділять час на те, щоб сформувати думки у слова. Тому ведення професійного журналу допомагає обдумати прожите і спланувати свій подальший професійни1 розвиток.

Але ведіть журнал так, як вам зручно. Комусь зручно приділяти багато часу написанню деталізованих нотаток. Іншим більше підходить формат п’яти хвилин для обмірковування дня та швидкої підготовки до наступного.

А щоб було простіше, скористайтеся орієнтовними запитаннями: