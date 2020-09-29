Іноді доволі складно утримувати увагу учнів під час уроку. Тому ми підготували кілька корисних порад, які допоможуть вчителям покращити та підтримувати дисципліну в класі.

Питання, як ефективно керувати класом, досі є складним для вчителів, тому видання "Нова українська школа" поділилася ефективними стратегіями для його вирішення.

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За словами експертів, найкраще, що можуть зробити вчителі, зацікавлені у приборканні поганої дисципліни в класі – це дати учням чіткі вказівки, а не тиснути.

Так, близько половини вчителів-новачків стверджують, що почуваються зовсім неготовими, щоб впоратися з учнями-хуліганами. Цікаво, що через це вчителі витрачають близько трьох тижнів часу на рік, щоб заспокоїти учнів.

До слова, у 2016 виявилося, що негативні зауваження, зокрема «перестаньте говорити» тощо, можуть тимчасово припинити небажану поведінку, але учні, ймовірніше, почнуть її знову.

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Замість того, щоб шукати, як вирішити проблему поганої поведінки, ефективніше попередити її, тобто створити умови, в яких вона не зможе з’явитися. Що робити?

Зустрічайте учнів біля дверей класу

Цікаво, що вчителька однієї з шкіл у США розпочинає день з вітання з кожним учнем: вона тисне руку, дає п’ять або обіймає своїх вихованців. Таким чином жінка намагається встановити зв’язок.

Експерти кажуть, що таке привітання на вході допомагає вчителям запровадити позитивний настрій на весь день, покращуючи академічну залученість учнів на 20% і водночас знижуючи шкідливу поведінку на 9%.



Побудуйте гарні стоснки з учнями / Фото УП

Встановлюйте, підтримуйте та відновлюйте стосунки

Вибудовування стосунків з учнями – це хороший початок, але також необхідно їх підтримувати упродовж навчального року і відновлювати після конфліктів.

“Чим міцніші стосунки – тим краще ми розуміємо наших учнів, тим більше знань ми можемо використовувати, коли ситуація стає важкою”, – кажуть експерти. Так, стратегії утворення гарних стосунків між вчителем і учнем допоможуть знизити проблемну поведінку до 75%.

Адже коли учень довіряє вчителю, то він докладає більше зусиль, щоб виконувати правила. Тож, кожен клас повинен бути схожим на так звану сім’ю. І насамперед варто проаналізувати поведінку вчителя.

Використовуйте нагадування і сигнали

Вчителі зізнаються, що різні звуки, наприклад, дощу, тощо привертають увагу молодших школярів. Тому використання звукової техніки чудово підійде для заспокоєння шумного класу.

Натомість старшим учням варто створити нагадування і сигнали. Вони допоможуть заохотити учнів дотримуватися правил без надмірного контролю. Наприклад, якщо діти постійно встають з місця, коли закінчили завдання раніше, то зробіть коротке нагадування, що діти повинні зробити замість цього.

Робота з розміщенням учнів у класі

Коли діти самі обирають, де їм сісти, вони частіше будуть порушувати дисципліну. Адже тоді вони, ймовірно, оберуть місце біля друзів і будуть багато говорити.

Так, одна американська вчителька додала у свій клас диван, журнальний столик і різні плакати. Тому її учні самі вирішують, де їм сісти, але якщо не можуть виконувати завдання, то мають повернутися за парту.

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Хваліть поведінку

Цікаво, що відзначення хорошої поведінки та ігнорування незначної поганої можуть бути більш ефективними, аніж покарання.

Тому вчителям варто халити учнів за хорошу поведінку, яку хочуть закріпити, аніж фокусуватися на поганій поведінці окремих учнів. Також допомагає уникання частки “не”: учні швидше послухають те, що має чіткі аргументовані пояснення.

Встановіть чіткі очікування

Замість того, щоб встановлювати правила поведінки, проведіть дискусію з учнями про те, чому ці правила важливі. Створіть з ними список правил, щоб у них з’явилося відчуття спільноти, це допоможе підтримувати поведінку класу.

Активний контроль

Щоб уникнути поганої поведінки учнів на уроці вчителі мають бути активними – рухайтеся класом, перевіряйте, що зрозуміли учні, запитуйте. Так виглядає взаємодія з дітьми.

Зазначимо, що дослідження 2017 року виявило, що невербальна комунікація вчителів (усмішка і зоровий контакт) може зменшити фізичну або психологічну дистанцію з учнями, викликаючи в учнів позитивні відчуття до вчителя.



Комунікуйте з учнями в класі / Фото zak-insider

Будьте послідовними у правилах

Шкільні і класні правила мають виконуватися справедливо всіма учнями. Не виокремлюйте нікого – ви маєте сконцентруватися на загальній поведінці, а не на конкретній дитині. Виправляйте помилки, коли їх бачите, і забезпечуйте додаткові поради.

Робіть позитивні дзвінки батькам

Цікаво, що батьки мають дзвонити батькам не лише у разі проблеми, варто говорити і про досягнення учня. Адже всі батьки хочуть почути щось хороше про свою дитину, і це завжди добре впливає на саму малечу. Тому спробуйте щотижня робити один позитивний дзвінок батькам різних учнів. Це сприятиме позитивній поведінці у класі.

Святкуйте важку роботу

Покажіть учням, що цінуєте їхні зусилля і помічайте їхні досягнення у роботі щодня. Також можна раз на тиждень обирати особливо працьовитого учня, щоб розповісти його історію. Нехай клас розпитає, учень виконував роботу. Тоді такі діти будуть більш уважними і сфокусованими.