1 серпня почав працювати сервіс реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів. Станом на сьогодні учасники вступної кампанії зареєстрували понад 61 тисячу кабінетів вступників на бакалаврат та майже 13 тисяч електронних кабінетів вступників у магістратуру.

Такі дані повічитдомило Державне підприємство "Інфоресурс" у фейсбуці.

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Загалом створити електронний кабінет можна буде протягом всього періоду подання заяв до закладів вищої освіти – до 22 серпня.

Подавати електроні заяви на вступ через електронні кабінети на бакалавра можна буде вже 13 серпня, а на магістра – з 5 серпня.

Як подати електронну заяву для вступу: дивтіься відео



Якщо у вступників виникнуть питання щодо реєстрації електронного кабінету, зокрема вони помітять помилки, то їм необхідно звернутись до сервісу підтримки, написавши листа на електронну адресу [email protected] або зателефонувавши за такими номерами: (044) 290–18–13, (093) 342–38–63, (095) 281–13–54, (067) 551–24–74.