Як платять зарплати вчителям в Україні та за кордоном: досвід Польщі, Естонії та Литви

19 червня 2021 , 11:29
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Джерело:

"Нова українська школа"

Зарплати вчителів у різних країнах залежить від місцевого законодавства, досвіду роботи та престижності професії. В Україні цього року підняли зставки для освітян на 20%. Водночас у Польщі реформа зарплат учителів відбулася у 2002 році, в Естонії – у 2013, у Литві – у 2016 році.

Проте у кожній країні були свої труднощі. Так, у Польщі міністр втратив роботу, у Литві був страйк учителів, а в Естонії реформа відбувалася впродовж тривалого часу.

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Польща

У Польщі немає системи зі ставками. Там учителі підписують індивідуальні контракти.

За словами консультанта із питань освіти шведсько-українського проєкту “Підтримка децентралізації в Україні” Яна Герчинського, польські директори не мають заробляти гроші, це не їхнє завдання, вони вирішують питання школи.

Система оплати праці вчителів у Польщі є результатом реформи від 2000 року:

  • підвищення престижу педагогічної професії;
  • збільшення зарплати вчителів;
  • стрімке прогресування зарплати вчителів для мотивації до постійного професійного розвитку;
  • впровадження принципу, згідно з яким найкращі вчителі можуть заробляти більше.

Окрім того, учительство в Польщі має чотири професійних рівні: стажер, контрактований учитель, призначений учитель, дипломований учитель. Зарплата залежить від професійного рівня.

Зарплата складається з таких елементів:

  • Базова зарплата.
  • Надбавки за стаж, мотиваційні, функціональні (для керівників шкіл, інших керівних посад), за важкі умови праці.
  • Платежі за уроки понад тижневе навантаження та тимчасові заміни.
  • Премії та доплати (допомога на відпочинок, річна додаткова зарплата, премія за початок роботи, ювілейні нагороди тощо.

Щороку міністр видає указ, згідно з яким встановлюється мінімальний рівень базової зарплати вчителів залежно від педагогічної освіти і професійного рівня вчителя.

Так, обов’язкова середня зарплата вчителів у 2020 році становила для стажера 3 538 злотих (приблизно 790 євро), а для дипломованого вчителя – 6 510 злотих (1452 євро).

Основне джерело коштів на освіту – освітня субвенція. Її виділяють усім місцевим органам влади з розрахунку на учня й затверджує МОН. Додаткові джерела коштів – доходи закладів освіти і внески з місцевих бюджетів.

Естонія

Естонія та Литва визначають індивідуальну зарплату вчителів на основі щотижневого навчального навантаження та певних чинників (наприклад, кількість перевірених зошитів).


Вчитель у школі / Фото teacheracademy.eu

Уряд та асоціація вчителів домовились, що педагогам забезпечать мінімальну зарплату, скасувавши ставку. Мінімум мав підніматися щороку щонайменше на 10%.

Позаштатний радник Міністерства освіти Естонії Анзорі Баркалая каже, що учителі в Естонії завжди мали високий статус і були ентузіастами.

Люди хотіли змін і робили їх безплатно. Уряд звик до цього, тому довго зарплату вчителів не піднімали. Так було до початку 2000 років. Згодом зарплати почали суттєво зростати,
– додав він.

Цікаво, що засновник школи визначає зарплату директора школи. Наприклад, щомісячна зарплата директора школи коливається від 1 до 2,2 тисячі євро.

Водночас зарплату вчителя визначає директор. Керівник школи з кожним учителем укладає договір, у якому визначає рівень зарплати. Директор також розподіляє ролі й навантаження вчителя.

Так, зарплата вчителя залежить від кваліфікації, складності викладання та предмету. Визначена мінімальна зарплата вчителів – у 2020 році вона становила 1315 євро.

Додамо, що робочий час учителів передбачає:

  • підготовку до уроків, їх проведення,
  • оцінювання роботи учнів,
  • навчальні візити,
  • добір та адаптацію навчальних матеріалів,
  • професійні зустрічі, підвищення кваліфікації,
  • керівництво класом,
  • наставництво молодших учителів тощо.

Литва

У Литві вчитель має 36 годин роботи на тиждень. Це навантаження складається з:

  • контактних годин: безпосередньо навчання, проведення занять або сесії неформальної освіти;
  • планування навчальної діяльності;
  • підготовки до уроків;
  • оцінювання навчальних досягнень учнів;
  • класного керівництва;
  • підвищення кваліфікації;
  • заходів для шкільної спільноти.

Натомість зарплата складається з двох компонентів – постійна частина та змінна частина.

Постійна частина залежить від кваліфікації та досвіду. Наприклад, є 4 кваліфікаційні категорії: звичайний учитель, старший учитель, учитель-керівник (методист), учитель-експерт.

Так, учитель-початківець без кваліфікації, який працює повний робочий день, має 1 130 євро, тоді як учитель-експерт із понад 25-ма роками досвіду отримує 1 586 євро.

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А змінна частина зарплати може включати три елементи:

  • надбавка за складну роботу, вона може становити до 30% зарплати.
  • премія в розмірі 100% зарплати, не більше разу на рік,
  • доплати за додаткову роботу (наприклад, заміна іншого вчителя).

Україна

На сьогодні мінімальна зарплата українських вчителів становить 4 859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, які не мають досвіду роботи.

У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч – 6 або 6,5 тисяч гривень.

Як розраховують зарплату шкільних педагогів? Зарплата вчителів в Україні складається з окладу (ставки), надбавок та доплат.

Цікаво, що розмір надбавок може перевищувати розмір ставки. Адже тут все залежить від стажу педагога, його додаткових обов'язків тощо.

Зокрема, є надбавки за вислугу років:

  • понад 3 роки роботи – 10%,
  • понад 10 років роботи – 20%,
  • понад 20 років роботи – 30%.

А вже з грудня 2021 року вчителям мають знову підняти зарплати на 8,3%. Тому вчителі матимуть такі ставки:

  • молодий вчитель – 5 265;
  • вчитель І категорії – 6 567;
  • вчитель вищої категорії – 7 тисяч.


Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу

Автор: Марія Бондар