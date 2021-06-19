Як платять зарплати вчителям в Україні та за кордоном: досвід Польщі, Естонії та Литви

Зарплати вчителів у різних країнах залежить від місцевого законодавства, досвіду роботи та престижності професії. В Україні цього року підняли зставки для освітян на 20%. Водночас у Польщі реформа зарплат учителів відбулася у 2002 році, в Естонії – у 2013, у Литві – у 2016 році.

Проте у кожній країні були свої труднощі. Так, у Польщі міністр втратив роботу, у Литві був страйк учителів, а в Естонії реформа відбувалася впродовж тривалого часу.

До теми Директорам шкіл на Львівщині підняли зарплати до 1000 доларів

Польща

У Польщі немає системи зі ставками. Там учителі підписують індивідуальні контракти.

За словами консультанта із питань освіти шведсько-українського проєкту “Підтримка децентралізації в Україні” Яна Герчинського, польські директори не мають заробляти гроші, це не їхнє завдання, вони вирішують питання школи.

Система оплати праці вчителів у Польщі є результатом реформи від 2000 року:

підвищення престижу педагогічної професії;

збільшення зарплати вчителів;

стрімке прогресування зарплати вчителів для мотивації до постійного професійного розвитку;

впровадження принципу, згідно з яким найкращі вчителі можуть заробляти більше.

Окрім того, учительство в Польщі має чотири професійних рівні: стажер, контрактований учитель, призначений учитель, дипломований учитель. Зарплата залежить від професійного рівня.

Зарплата складається з таких елементів:

Базова зарплата.

Надбавки за стаж, мотиваційні, функціональні (для керівників шкіл, інших керівних посад), за важкі умови праці.

Платежі за уроки понад тижневе навантаження та тимчасові заміни.

Премії та доплати (допомога на відпочинок, річна додаткова зарплата, премія за початок роботи, ювілейні нагороди тощо.

Щороку міністр видає указ, згідно з яким встановлюється мінімальний рівень базової зарплати вчителів залежно від педагогічної освіти і професійного рівня вчителя.

Так, обов’язкова середня зарплата вчителів у 2020 році становила для стажера 3 538 злотих (приблизно 790 євро), а для дипломованого вчителя – 6 510 злотих (1452 євро).

Основне джерело коштів на освіту – освітня субвенція. Її виділяють усім місцевим органам влади з розрахунку на учня й затверджує МОН. Додаткові джерела коштів – доходи закладів освіти і внески з місцевих бюджетів.

Естонія

Естонія та Литва визначають індивідуальну зарплату вчителів на основі щотижневого навчального навантаження та певних чинників (наприклад, кількість перевірених зошитів).



Вчитель у школі / Фото teacheracademy.eu

Уряд та асоціація вчителів домовились, що педагогам забезпечать мінімальну зарплату, скасувавши ставку. Мінімум мав підніматися щороку щонайменше на 10%.

Позаштатний радник Міністерства освіти Естонії Анзорі Баркалая каже, що учителі в Естонії завжди мали високий статус і були ентузіастами.

Люди хотіли змін і робили їх безплатно. Уряд звик до цього, тому довго зарплату вчителів не піднімали. Так було до початку 2000 років. Згодом зарплати почали суттєво зростати,

– додав він.

Цікаво, що засновник школи визначає зарплату директора школи. Наприклад, щомісячна зарплата директора школи коливається від 1 до 2,2 тисячі євро.

Водночас зарплату вчителя визначає директор. Керівник школи з кожним учителем укладає договір, у якому визначає рівень зарплати. Директор також розподіляє ролі й навантаження вчителя.

Так, зарплата вчителя залежить від кваліфікації, складності викладання та предмету. Визначена мінімальна зарплата вчителів – у 2020 році вона становила 1315 євро.

Додамо, що робочий час учителів передбачає:

підготовку до уроків, їх проведення,

оцінювання роботи учнів,

навчальні візити,

добір та адаптацію навчальних матеріалів,

професійні зустрічі, підвищення кваліфікації,

керівництво класом,

наставництво молодших учителів тощо.

Литва

У Литві вчитель має 36 годин роботи на тиждень. Це навантаження складається з:

контактних годин: безпосередньо навчання, проведення занять або сесії неформальної освіти;

планування навчальної діяльності;

підготовки до уроків;

оцінювання навчальних досягнень учнів;

класного керівництва;

підвищення кваліфікації;

заходів для шкільної спільноти.

Натомість зарплата складається з двох компонентів – постійна частина та змінна частина.

Постійна частина залежить від кваліфікації та досвіду. Наприклад, є 4 кваліфікаційні категорії: звичайний учитель, старший учитель, учитель-керівник (методист), учитель-експерт.

Так, учитель-початківець без кваліфікації, який працює повний робочий день, має 1 130 євро, тоді як учитель-експерт із понад 25-ма роками досвіду отримує 1 586 євро.

Читайте також Global Teacher Prize Ukraine вперше вручать нагороду вчителю з прифронтової зони

А змінна частина зарплати може включати три елементи:

надбавка за складну роботу, вона може становити до 30% зарплати.

премія в розмірі 100% зарплати, не більше разу на рік,

доплати за додаткову роботу (наприклад, заміна іншого вчителя).

Україна

На сьогодні мінімальна зарплата українських вчителів становить 4 859 гривень. Стільки отримують освітяни-початківці, які не мають досвіду роботи.

У педагогів вищої категорії зарплати трохи вищі, на кілька тисяч – 6 або 6,5 тисяч гривень.

Як розраховують зарплату шкільних педагогів? Зарплата вчителів в Україні складається з окладу (ставки), надбавок та доплат.

Цікаво, що розмір надбавок може перевищувати розмір ставки. Адже тут все залежить від стажу педагога, його додаткових обов'язків тощо.

Зокрема, є надбавки за вислугу років:

понад 3 роки роботи – 10%,

понад 10 років роботи – 20%,

понад 20 років роботи – 30%.

А вже з грудня 2021 року вчителям мають знову підняти зарплати на 8,3%. Тому вчителі матимуть такі ставки:

молодий вчитель – 5 265;

вчитель І категорії – 6 567;

вчитель вищої категорії – 7 тисяч.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу