Як підвищити працездатність найманих робітників: поради власникам бізнесу

У всіх компаніях приходить час, коли навіть найзавзятіші працівники втомлюються та втрачають натхнення. Існує кілька способів підняти дух в колективі та повернутися до продуктивного робочого процесу.

Джерело: 24 канал

Освіта 24 підібрала кілька порад для підприємців, як підвищити працездатність колективу. Вони корисні не тільки в ефективності роботи бізнесу, але й допоможуть працівникам креативніше підходити до виконання завдань.

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Відпочинок

Потрібно пам'ятати, що ваші працівники – не роботи, і їм необхідно відпочивати. Дозвольте протягом робочого дня невеликі перерви, в яких колектив може повністю відключитися від робочого процесу.

Навіть п'ятихвилинна перерва допоможе підбадьоритись та перезавантажитись. Нехай працівники виходять подихати свіжим повітрям, п'ють чай чи виконують елементарні розминки.

Повноцінний відпочинок необхідний також і після роботи. Стимулюйте робітників займатися спортом, правильно харчуватися та відводити достатньо часу для сну.

Не створюйте перфекціоністів

Перфекціоністи завжди незадоволені собою та своїми успіхами. Вони витрачають забагато часу та зусиль на найдріб'язковіші речі, а будь-яку помилку сприймають як велику катастрофу.

Дозвольте працівникам помилятися і вчитися на своїх помилках. Не засуджуйте їх за незначні невдачі чи невідповідність вашим ідеалам.

Намагаючись бути ідеальним у всьому, працівник не тільки витрачає дорогоцінний час, але й переживає постійний стрес. Це може призвести до швидкого burn-out.

Що таке burn-out Це синдром емоційного вигорання та виснаження, який спостерігають в представників багатьох професій.



Симптомами burn-out є байдужість, негативне ставлення до роботи та співробітників, нервовість та різкі перепади настрою.

Концентрація

Надмірна багатозадачність – прямий шлях до неуважності, виснаження та низької продуктивності. Не змушуйте працівників займатися одразу кількома завданнями, давайте вказівки поступово.

Привчіть робітників записувати все в чек-лист та відмічати виконану роботу. Введіть правила, коли і як користуватися мобільним телефоном, перевіряти електронну пошту чи заглядати до соціальних мереж.



Правильна організація робочого процесу / Фото Pexels

Гра

Монотонність та одноманітність можуть звести з розуму кого завгодно. Якщо ви вважаєте, що ігри – це тільки для дітей, то ви неправі.

Психологи доводять, що через ігровий процес дорослі набагато швидше та якісніше справляються із серйозними завданнями. Дозвольте працівникам фантазувати, придумувати свої стратегії, гратися та проявляти креатив.

Будь-які на перший погляд нудні завдання завжди можна зробити цікавими та веселими.

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Пошук покликання

Якщо працівник не справляється зі своєю роботою, не спішіть його звільняти. Можливо, він просто займається тим, що йому не підходить.

Не бійтеся призначити його на іншу посаду, чергуйте завдання між працівниками, адже комусь вдається краще робити щось одне, а комусь – інше.