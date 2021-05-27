Як підприємцю досягти успіху: цікаве дослідження

Не спати цілу ніч, їсти на ходу та постійно працювати – звички, притаманні ледь не кожному молодому підприємцю. Нове дослідження показало, що такий ритм не тільки негативно впливає на здоров'я бізнесменів, але й на рентабельність їх стартапів.

Постійний стрес та фізичне виснаження дарма сприймаються єдиним ключем до успіху. Втома підприємця напряму впливає на безліч бізнес-процесів.

Цікаво 5 наймолодших мільярдерів світу: яким бізнесом вони заробили свій капітал

Результат дослідження

Нове дослідження професора бізнес-коледжу UCF Джеффа Гіша показує, що примусовий відпочинок та перезавантаження керівників допомагає покращити стан справ на підприємстві.

Без відпочинку та відновлення, достатнього сну та нормального харчування, бізнесмени втрачають здатність приймати здорові фінансові рішення,

– зазначає Гіш.

Здоровий сон – один із найважливіших аспектів успіху / Фото Pexels

Методика трьох "П"

За словами дослідника, підприємцям необхідно систематично заставляти себе відпочивати. Для цього він пропонує взяти за правило методику трьох "П":

перепочинок;

переоцінка;

підтримка режиму.

Перепочинок – бізнесмен змушує себе щодня бодай на 20 хвилин повністю відмежуватись від робочого процесу. Найкраще в цей час просто прогулятись або послухати музику.

Переоцінка – підприємець рахує, скільки годин він витратив на сон, чи встиг нормально пообідати та приділити увагу близьким. Він оцінює рівень стресу та намагається його знизити.

Підтримка режиму – керівник структурує свій робочий графік, знаходить час для систематичного відпочинку та намагається його дотримуватись.

Джефф Гіш наполягає, що така методика допомагає керівнику звільнитись від фізичного та морального стресу, а також у декілька разів підвищити ефективність роботи підприємства.