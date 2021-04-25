Додамо, що у 2021 році математику зробили обов’язковим предметом на ДПА, але через карантин атестацію складати не обов’язково.

До теми Рада звільнила випускників шкіл від ДПА

Яку підготовку радять експерти? Якщо ви хочете отримати високий бал на ЗНО з математики, то підходьте до проблеми системно. Зокрема, фахівці радять не просто скласти план підготовки, а вирішити для початку, який формат роботи підходить саме вам.

Як підготуватися до ЗНО з математики

Цілком можливо підготуватися самостійно, адже в інтернеті є безмежне розмаїття підготовчих матеріалів. Наприклад:

книги,

аналіз та покрокове розв’язання завдань,

минулорічні тести ЗНО,

вебінари,

онлайн-уроки тощо.

Якщо оцінки учня з математичних дисциплін були не нижчими за 8 балів, то це підвищує шанси самостійно розібратись у предметі та отримати доволі високі бали.

Будьте наполегливими та використовуйте всі можливі джерела: відеоблоги вчителів і репетиторів на ютубі, аналітичні статті та рекомендації.

Зауважимо, що самостійна підготовка потребує певного рівня ерудиції, організованості та вміння орієнтуватись у математичних темах.

Тому слідуйте чітко визначеному плану:

Визначте мету (наприклад, отримати певну кількість балів на ЗНО, або просто – не провалити ЗНО з математики).

Оцініть власні знання. Спробуйте зрозуміти ваші найслабші сторони та які теми чи завдання ви не знаєте взагалі. Надалі робота над цими завданнями має стати вашим пріоритетом.

Скачайте підручник з готовими розв’язаннями або список відповідей на минулорічні тестування. Розв’язуйте задачі та порівнюйте свої відповіді з правильними. І ретельно аналізуйте свої відповіді.

або список відповідей на минулорічні тестування. Розв’язуйте задачі та порівнюйте свої відповіді з правильними. І ретельно аналізуйте свої відповіді. Правильно розподіляйте час. Скільки тижнів залишилось на підготовку? Розділіть весь час на тренування у розв’язанні задач, вивчення теорії та повторення пройденого матеріалу. Але обов’язково враховуйте форс-мажори і дні, у які не зможете готуватись.

Скільки тижнів залишилось на підготовку? Розділіть весь час на тренування у розв’язанні задач, вивчення теорії та повторення пройденого матеріалу. Але обов’язково враховуйте форс-мажори і дні, у які не зможете готуватись. Використовуйте минулорічні тести . Їхня доступність дає колосальну перевагу абітурієнтам. Завдяки цьому ви зрозумієте, завдання якого типу найчастіше з’являються на тестуванні тощо.

. Їхня доступність дає колосальну перевагу абітурієнтам. Завдяки цьому ви зрозумієте, завдання якого типу найчастіше з’являються на тестуванні тощо. Вивчайте теорію і формули. Вони пояснюють базові принципи математики. Підказка: намагайтеся не заучувати, але зрозуміти принципи формул.

Як експерти радять виділяти час на складання тесту з математики?

Спочатку рекомендується братись за прості запитання, після чого переходити до відкритих блоків.

Обов’язково контролюйте витрачений час:

На кожне запитання першого блоку витрачайте не більше 2 хвилин;

На питання другого блоку – 6-10 хвилин;

Третій блок – найскладніший. Відведіть йому залишок часу.

А все тому, що перші блоки простіші, але в сумі дають більше балів, ніж третій. Узявшись одразу за найскладніше, ви ризикуєте не встигнути розв’язати прості завдання та втратите бали.

До слова, ЗНО з математики заплановане на 28 травня. Як складатимуть ЗНО з математики у 2021 році: