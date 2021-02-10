Як підготуватися до ЗНО з математики, не відкладаючи до останнього: корисні поради

Випускники вже почали готуватися до ЗНО у 2021 році, адже вже за кілька місяців пройде тестування. Тому читайте поради та цікаві вправи, які допоможуть легко підготуватися до ЗНО з математики.

У книжці "Думай як математик" філологиня Барбара Оклі розповідає про «зомбі», що живуть всередині нас – це механічні думки, звички та шаблони, які заважають нам навчатися. Вона пояснила як приборкати «зомбі» в собі та підготуватися до ЗНО.

До теми Підготовка до ЗНО-2021: ефективні техніки навчання та безкоштовні ресурси, які допоможуть учням

Прийом №1. Змініть своє мислення

Барбара у книзі вирізняє два режими мислення: сфокусоване та розпорошене. Для навчання найкраще підходить саме сфокусоване мислення, яке дозволяє зосередитися на навчанні.

Але інколи сфокусованість змушує нас мислити як зомбі – бачити лише один шлях і намагатися пройти ним. Тому, щоб вивчити щось нове, варто дозволити собі вийти на арену «режиму розпорошення,

– наголошує експертка.

Так, розсіяне мислення – це стан, коли людина дозволяє думкам "протікати" через мозок, не чіпляючись за одну конкретну ідею. Саме такий стан допомагає поглянути на проблему чи завдання під новим кутом.

Як увімкнути режим розпорошеного мислення? Коли ви розумієте, що якийсь з розділів підручника чи складна задача «не підкоряється» вам, вдайтеся до хитрощів. Тут варто зробити щось, що допоможе мозку розфокусуватися – послухайте улюблену музику чи помийте посуд.

За цей час ваш мозок трохи відпочине, перестане фокусуватися на проблемі, і розв'язання задачі само собою спаде вам на думку. Так працює сила розпорошеного мислення!

Прийом №2. Зрозумійте, як працює ваша пам'ять

Перед тим, як готуватися до ЗНО, варто для початку з'ясувати, які частини пам'яті допоможуть вам скласти іспит:

Робоча пам'ять – це частина пам'яті, у якій зберігається інформація, з якою ми вперше ознайомилися і працюємо зараз. Наприклад, умова задачі.

Довготривала пам'ять – це таке собі сховище, де зберігається усе, що людина вивчає протягом життя. Наприклад, теорема Піфагора.

За словами експертів, коли ви вивчаєте щось нове, особливо, якщо йдеться про великий обсяг інформації, вам потрібно "перенести" дані з робочої пам'яті у довготривалу. Як це зробити?

Практикуйте інтервальні повторення

Випускнику краще повторювати складну для запам'ятовування формулу кожного дня протягом тижня, аніж перечитати її 20 разів у останній день.

Залучіть м'язову пам'ять

Якщо ви не можете запам'ятати складні формули, то випишіть їх до блокноту. А якщо аналізуєте розв'язок задачі, то дискутуйте з собою вголос: запитуйте та відповідайте самому собі.

Не забувайте про фізичні вправи

Біг, фізичні вправи чи ранкова зарядка сприяють активізації нейронів та побудові нових сигнальних шляхів у ділянках, пов'язаних з пам'яттю.

Прийом №3. Припиніть відкладати все на потім

Інколи наш мозок в деяких ситуаціях відмовляється від кожної з активностей і обирає якусь непродуктивну роботу. Наприклад, замість того, щоб вчити формули, ви бездумно скролите стрічку в інстаграмі. Це прокрастинація – відкладання важливих справ.

"Прокрастинація заважає нам робити те, що нам потрібно, і те, що приносить нам задоволення", – каже експертка.

Як подолати прокрастинацію

Почніть планувати

Плануйте наперед, як пройде ваш місяць, тиждень, день. Розташовуйте завдання за їх пріоритетом, але не забувайте вносити до плану і приємні справи, до прикладу, відпочинок, зустріч з друзями чи перегляд серіалу.

Спробуйте метод "Помідора"

Для цього встановіть таймер зворотного відліку на 25 хвилин, і протягом цього часу плідно працюйте. Потім виділіть собі 5 – 7 хвилин відпочинку, і тоді встановіть таймер ще раз.

Заохочуйте себе

Для того, щоб вивчити щось нове, усвідомте, що за допомогою вивчення нової теми ви стаєте кращими та ефективнішими. І це вже задоволення, але додайте ще якісь приємності.

Наприклад: якщо протягом тижня ви навчитеся розв'язувати задачі з тригонометрії, то дозвольте собі два дні взагалі не думати про математику.

Важливо Випускникам варто зареєструватися на ЗНО: УЦОЯО прокоментував можливість скасування ДПА

Порада №1. Навчіться керувати часом

На ЗНО вам доведеться виконати 35 завдань протягом 180 хвилин. Тому, готуючись до іспиту, варто час від часу влаштовувати для себе тренування у такому форматі: знайдіть завдання різних рівнів з минулого ЗНО та спробуйте виконати їх, контролюючи свій час.

Корисна порада: виконуйте спочатку ті завдання, які здаються вам знайомими, і ідея щодо їх виконання та розв’язок приходить на думку відразу.

Порада №2. Складіть список своїх «запеклих ворогів»

Ви можете помітити під час підготовки до ЗНО, які типові помилки ви робите. Тому радимо занотувати ті факти та підступні формули, які ви постійно забуваєте.

Порада №3. Навчіться уважно читати умову завдання

Часто через хвилювання чи брак часу учні неправильно трактують умову завдання та вписують до бланку відповідей проміжний результат, а не кінцеву відповідь, якої потребувала умова задачі.

Порада №4. Зосереджуйтесь на практиці

Ви не зможете скласти іспит, якщо вперше побачите завдання формату ЗНО уже під час проходження оцінювання. Експерти радять більше уваги приділяти саме підготовці на практиці.

До прикладу, виконайте завдання ЗНО попередніх років, знайдіть типові задачі та практикуйтеся, доки не відчуєте, що ви все розумієте, а не обираєте відповідь навмання. Знайти варіанти ЗНО з попередніх років – можна за посиланням.

Цього року випускники шкіл повинні обов’язково складати державну підсумкову атестацію з математики.

Учні, яким результат ЗНО з математики буде зараховуватися як бал за ДПА (за 12-тибальною шкалою) залежатиме від рівня (стандартний чи профільний), на якому вони вивчали цей предмет в школі.

Як складатимуть ЗНО з математики:

школярі, які вивчали математику на стандартному рівні, матимуть на ЗНО 28 завдань та 150 хвилин на виконання;

школярі, які вивчали математику на профільному рівні, або на стандартному рівні, але планують за допомогою цього предмету вступати до вишу, матимуть 34 завдання, на виконання яких відведено 210 хвилин.

Чому ДПА з математики є обов’язковим? В УЦОЯО наголосили, що одним із завдань вивчення будь-якого предмету в школі є формування ключових компетентностей. Зокрема, важлива і математична компетентність – спроможність людини застосовувати математичні вміння в реальному житті.

В яких ще країнах математика є обов’язковою для ДПА в школі? Цікаво, що математику як обов'язковий предмет для ДПА складають також у Польщі, Ізраїлі, Латвії та Росії.

Що обов’язково варто повторити з математики:

Для підготовки до ЗНО з математики почніть повторювати матеріал з 7 класу, аби освіжити в пам’яті вже вивчене та заповнити прогалини.

Також після кожного тематичного блоку практикуйтеся та вирішуйте тести. Якщо якась тема дається важко, приділяйте більше часу практиці: вирішуйте якомога більше задач з підручників, спеціальних посібників з математики.

Вчіть формули, адже вони важливі для вирішення задач з тригонометрії, яка займає значне місце в тестах. Випишіть їх собі окремо та регулярно повторюйте.

ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися – читайте за посиланням



Основні дати ЗНО-2021 / Інфографіка 24 каналу / Дані УЦОЯО

Додамо, що цього року кожен учасник має право скласти ЗНО не більш як із 5-ти навчальних предметів (для порівняння: у 2020 році для випускників були доступні тести максимально з 4 предметів). Як зареєструватися на ЗНО-2021 та які предмети обрати – читайте тут.