Багато школярів вже задаються питанням, як швидко підготуватися до ЗНО. Допомогти їм у цьому вирішили найкращі вчителі України. Де дивитися вебінари – читайте у матеріалі.

З 26 жовтня о 17:00 на платформі iLearn розпочнуться щоденні вебінари для школярів. Це будуть онлайн-заняття для старшокласників, щоб підготувати їх до ЗНО у 2021 році.

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Вебінари будуть проводити з головних предметів – математики, української мови та літератури, історії України та англійської мови. Триватимуть онлайн-заняття протягом всього навчального року.

Як долучитися? Це може зробити кожен охочий у будь-який час. Для цього варто зареєструватися на сайті ilearn.org.ua.

Зазначимо, що окрім вебінарів, на платформі є також онлайн-курси і тренувальні завдання у форматі ЗНО. Ця платформа безкоштовна.

Розклад занять та викладачі

Математика — щопонеділка о 17:00

Викладач — Юрій Захарійченко. Він працює в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» і є автором багатьох підручників та статей з математики. Протягом його курсу на учнів чекають математичні фокуси, спецефекти, головоломки тощо.

Українська мова і література — щовівторка о 16:00

Викладачка — Анастасія Бречко. Дівчина працює вчителькою української мови та літератури у школі, а також веде ютуб-канал. Окрім того, вона є однією з розробників освітнього проєкту Enjoy the science.

Історія України — щосереди о 17:00

Викладач — Артур Бабенко. Він викладає й водночас досліджує історію, бере участь у конференціях, пише наукові статті. Його головна фішка — використання різних видів запам’ятовування.

Англійська мова — щочетверга о 16:00

Викладачка — Аліна Коршунова. Дівчина викладає в школі англійської мови Green Country та пояснює мовні теми за допомогою прикладів і практичних завдань. На її вебінарах учні вдосконалять навички письма, читання та говоріння.

Підготовка до ЗНО:

ЗНО з української літератури: які твори треба прочитати за програмою – дивіться за посиланням.

ЗНО з математики у 2021 році: програма та теми, за якими треба підготуватися – читайте за посиланням.

ЗНО з історії України у 2021 році: перелік тем, за якими треба підготуватися – дивіться за посиланням.