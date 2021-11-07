Як підготуватися до ЗНО з англійської мови: програма та корисні поради абітурієнтам

Зовнішнє незалежне оцінювання дуже важливе, адже з його допомогою можна вступити до вишу. І для багатьох спеціальностей потрібне ЗНО з англійської мови. Нижче читайте програму ЗНО та поради, які допоможуть абітурієнтам підготуватися до оцінювання з іноземної мови.

Програма ЗНО з англійської мови містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник школи. Програму ЗНО з англійської мови можна подивитися за цим посиланням.

До теми 30 студентів отримають по 100 тисяч гривень за відмінні результати на ЗНО-2021: імена

Компоненти успіху на ЗНО

Чітке уявлення знань, умінь і навичок, що перевірятимуться на ЗНО й розуміння критеріїв оцінювання.

Вміле використання стратегій, підходів та способів розв’язання задач та виконання завдань.

Правильний тайм-менеджмент – вміння чітко розподіляти час на виконання завдань. Знання алгоритму виконання завдань.

Відпрацьовані навички перевірки письмового завдання.

Використання лайфхаків і порад тих, хто вже пройшов іспит.

Наполеглива і постійна робота учня протягом всього періоду навчання.

Як отримати максимальну кількість балів з читання

Для того, аби навчитись виділяти потрібно інформацію з прочитаного, чітко розуміти, що має на увазі автор, слід знати способи здобуття інформації або певні стратегії читання та виконання завдання.

Стратегії читання:

Skimming – ознайомлювальне читання (швидкий перегляд), це розуміння суті або основної ідеї.

Scanning – швидке читання тексту для пошуку конкретної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.

Careful reading (повільне, ретельне читання) для отримання докладної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.

Для успішної роботи з інформацією та правильного виконання завдань з читання потрібно:

опанувати стратегії читання (skimming, scanning і careful reading);

мати чітке уявлення, з чого складається загальне розуміння інформації, тобто, його складові/subskills;

володіти розвинутим лексичним запасом;

удосконалювати й розвивати навички критичного мислення;

вміти працювати з різними форматами текстів, уявляти алгоритм виконання завдання.

Навички критичного мислення

Дуже важливим компонентом адекватного розуміння інформації є навички критичного мислення, до яких належить уміння:

аналізувати;

узагальнювати;

обґрунтовувати або аргументувати;

порівнювати та категоризувати;

створювати асоціації;

класифікувати й категоризувати;

робити висновки;

знаходити характерні ознаки;

оцінювати.

Як отримати високі бали з аудіювання

Аудіювання та читання – це рецептивні види мовленнєвої діяльності (сприйняття, розуміння та переробка інформації). Під час аудіювання – через слуховий канал, під час читання – через зоровий.

Увагу варто зосередити на:

розвитку навичок критичного мислення;

необхідності мати уявлення про загальне розуміння та його складові;

володінні достатнім лексичним запасом;

здатності ідентифікувати звуки та вмінні їх асоціювати;

розрізняти інтонації, ритм, наголос і мелодику.

Корисні лайфхаки для успішного ЗНО з англійської мови

Перед трансляцією уважно прочитати завдання. Під час прослуховування робити нотатки. Зосереджувати увагу на інформації, що запитується в завданні. Вчитися відсортовувати лише ту інформацію, про яку запитують у завданні, не вибирати ту або іншу відповідь, тільки почувши якесь ключове слово. Під час другого слухання тексту, сконцентрувати увагу на питаннях, в яких учень має сумнів. Не концентруватись на невдачі, якщо щось не почули, а слухати далі.

Частина "Використання мови"

Це завдання напряму пов’язане з практичним використанням мови. Завдяки такому завданню перевіряють знання:

словосполучень;

фразових дієслів;

вживання прийменників з різними частинами мови;

правильне використання синонімів.

Експертка та викладачка Києво-Могилянського колегіуму Олена Тарасова радить вивчати словосполучення та різні фрази з учнями саме у контексті різних ситуацій та запам’ятовувати їх мовними блоками.

Частина "Письмо"

Формат завдання – особистий лист. Мета завдання – виявити майстерність спілкування на письмі за певними темами, продемонструвавши засвоєні граматичні навички та словниковий запас та вміння організовувати власні думки на письмі.

Для успішного виконання завдання варто:

знати критерії оцінювання;

мати уявлення, які вміння перевіряються;

володіти розвинутою лексикою, набором висловлювань-шаблонів, вміти використовувати синонімічні ряди;

не робити грубих граматичних помилок;

розвинути і закріпити навички перевірки.

До слова, ЗНО з англійської мови пройде 7 червня. Тест налічує 59 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин. Він складається з 4 частин:

"Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;

"Читання" – 22 завдання різних форм;

"Використання мови" – 20 завдань;

"Письмо" – одне завдання відкритої форми.

Весь графік предметів ЗНО – дивіться за посиланням.