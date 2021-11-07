Програма ЗНО з англійської мови містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник школи. Програму ЗНО з англійської мови можна подивитися за цим посиланням.

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Компоненти успіху на ЗНО

  • Чітке уявлення знань, умінь і навичок, що перевірятимуться на ЗНО й розуміння критеріїв оцінювання.
  • Вміле використання стратегій, підходів та способів розв’язання задач та виконання завдань.
  • Правильний тайм-менеджмент – вміння чітко розподіляти час на виконання завдань. Знання алгоритму виконання завдань.
  • Відпрацьовані навички перевірки письмового завдання.
  • Використання лайфхаків і порад тих, хто вже пройшов іспит.
  • Наполеглива і постійна робота учня протягом всього періоду навчання.

Як отримати максимальну кількість балів з читання

Для того, аби навчитись виділяти потрібно інформацію з прочитаного, чітко розуміти, що має на увазі автор, слід знати способи здобуття інформації або певні стратегії читання та виконання завдання.

Стратегії читання:

  • Skimming – ознайомлювальне читання (швидкий перегляд), це розуміння суті або основної ідеї.
  • Scanning – швидке читання тексту для пошуку конкретної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.
  • Careful reading (повільне, ретельне читання) для отримання докладної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.

Для успішної роботи з інформацією та правильного виконання завдань з читання потрібно:

  • опанувати стратегії читання (skimming, scanning і careful reading);
  • мати чітке уявлення, з чого складається загальне розуміння інформації, тобто, його складові/subskills;
  • володіти розвинутим лексичним запасом;
  • удосконалювати й розвивати навички критичного мислення;
  • вміти працювати з різними форматами текстів, уявляти алгоритм виконання завдання.

Навички критичного мислення

Дуже важливим компонентом адекватного розуміння інформації є навички критичного мислення, до яких належить уміння:

  • аналізувати;
  • узагальнювати;
  • обґрунтовувати або аргументувати;
  • порівнювати та категоризувати;
  • створювати асоціації;
  • класифікувати й категоризувати;
  • робити висновки;
  • знаходити характерні ознаки;
  • оцінювати.

Як отримати високі бали з аудіювання

Аудіювання та читання – це рецептивні види мовленнєвої діяльності (сприйняття, розуміння та переробка інформації). Під час аудіювання – через слуховий канал, під час читання – через зоровий.

Увагу варто зосередити на:

  • розвитку навичок критичного мислення;
  • необхідності мати уявлення про загальне розуміння та його складові;
  • володінні достатнім лексичним запасом;
  • здатності ідентифікувати звуки та вмінні їх асоціювати;
  • розрізняти інтонації, ритм, наголос і мелодику.

Корисні лайфхаки для успішного ЗНО з англійської мови

  1. Перед трансляцією уважно прочитати завдання.
  2. Під час прослуховування робити нотатки.
  3. Зосереджувати увагу на інформації, що запитується в завданні.
  4. Вчитися відсортовувати лише ту інформацію, про яку запитують у завданні, не вибирати ту або іншу відповідь, тільки почувши якесь ключове слово.
  5. Під час другого слухання тексту, сконцентрувати увагу на питаннях, в яких учень має сумнів.
  6. Не концентруватись на невдачі, якщо щось не почули, а слухати далі.

Частина "Використання мови"

Це завдання напряму пов’язане з практичним використанням мови. Завдяки такому завданню перевіряють знання:

  • словосполучень;
  • фразових дієслів;
  • вживання прийменників з різними частинами мови;
  • правильне використання синонімів.

Експертка та викладачка Києво-Могилянського колегіуму Олена Тарасова радить вивчати словосполучення та різні фрази з учнями саме у контексті різних ситуацій та запам’ятовувати їх мовними блоками.

Частина "Письмо"

Формат завдання – особистий лист. Мета завдання – виявити майстерність спілкування на письмі за певними темами, продемонструвавши засвоєні граматичні навички та словниковий запас та вміння організовувати власні думки на письмі.

Для успішного виконання завдання варто:

  • знати критерії оцінювання;
  • мати уявлення, які вміння перевіряються;
  • володіти розвинутою лексикою, набором висловлювань-шаблонів, вміти використовувати синонімічні ряди;
  • не робити грубих граматичних помилок;
  • розвинути і закріпити навички перевірки.

До слова, ЗНО з англійської мови пройде 7 червня. Тест налічує 59 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин. Він складається з 4 частин:

  • "Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;
  • "Читання" – 22 завдання різних форм;
  • "Використання мови" – 20 завдань;
  • "Письмо" – одне завдання відкритої форми.

Весь графік предметів ЗНО – дивіться за посиланням.