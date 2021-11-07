Програма ЗНО з англійської мови містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учасників, а також конкретизує, що повинен знати та вміти випускник школи. Програму ЗНО з англійської мови можна подивитися за цим посиланням.
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Компоненти успіху на ЗНО
- Чітке уявлення знань, умінь і навичок, що перевірятимуться на ЗНО й розуміння критеріїв оцінювання.
- Вміле використання стратегій, підходів та способів розв’язання задач та виконання завдань.
- Правильний тайм-менеджмент – вміння чітко розподіляти час на виконання завдань. Знання алгоритму виконання завдань.
- Відпрацьовані навички перевірки письмового завдання.
- Використання лайфхаків і порад тих, хто вже пройшов іспит.
- Наполеглива і постійна робота учня протягом всього періоду навчання.
Як отримати максимальну кількість балів з читання
Для того, аби навчитись виділяти потрібно інформацію з прочитаного, чітко розуміти, що має на увазі автор, слід знати способи здобуття інформації або певні стратегії читання та виконання завдання.
Стратегії читання:
- Skimming – ознайомлювальне читання (швидкий перегляд), це розуміння суті або основної ідеї.
- Scanning – швидке читання тексту для пошуку конкретної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.
- Careful reading (повільне, ретельне читання) для отримання докладної інформації з усього тексту – значення окремих слів, частин речень та самих речень, що складаються в текст.
Для успішної роботи з інформацією та правильного виконання завдань з читання потрібно:
- опанувати стратегії читання (skimming, scanning і careful reading);
- мати чітке уявлення, з чого складається загальне розуміння інформації, тобто, його складові/subskills;
- володіти розвинутим лексичним запасом;
- удосконалювати й розвивати навички критичного мислення;
- вміти працювати з різними форматами текстів, уявляти алгоритм виконання завдання.
Навички критичного мислення
Дуже важливим компонентом адекватного розуміння інформації є навички критичного мислення, до яких належить уміння:
- аналізувати;
- узагальнювати;
- обґрунтовувати або аргументувати;
- порівнювати та категоризувати;
- створювати асоціації;
- класифікувати й категоризувати;
- робити висновки;
- знаходити характерні ознаки;
- оцінювати.
Як отримати високі бали з аудіювання
Аудіювання та читання – це рецептивні види мовленнєвої діяльності (сприйняття, розуміння та переробка інформації). Під час аудіювання – через слуховий канал, під час читання – через зоровий.
Увагу варто зосередити на:
- розвитку навичок критичного мислення;
- необхідності мати уявлення про загальне розуміння та його складові;
- володінні достатнім лексичним запасом;
- здатності ідентифікувати звуки та вмінні їх асоціювати;
- розрізняти інтонації, ритм, наголос і мелодику.
Корисні лайфхаки для успішного ЗНО з англійської мови
- Перед трансляцією уважно прочитати завдання.
- Під час прослуховування робити нотатки.
- Зосереджувати увагу на інформації, що запитується в завданні.
- Вчитися відсортовувати лише ту інформацію, про яку запитують у завданні, не вибирати ту або іншу відповідь, тільки почувши якесь ключове слово.
- Під час другого слухання тексту, сконцентрувати увагу на питаннях, в яких учень має сумнів.
- Не концентруватись на невдачі, якщо щось не почули, а слухати далі.
Частина "Використання мови"
Це завдання напряму пов’язане з практичним використанням мови. Завдяки такому завданню перевіряють знання:
- словосполучень;
- фразових дієслів;
- вживання прийменників з різними частинами мови;
- правильне використання синонімів.
Експертка та викладачка Києво-Могилянського колегіуму Олена Тарасова радить вивчати словосполучення та різні фрази з учнями саме у контексті різних ситуацій та запам’ятовувати їх мовними блоками.
Частина "Письмо"
Формат завдання – особистий лист. Мета завдання – виявити майстерність спілкування на письмі за певними темами, продемонструвавши засвоєні граматичні навички та словниковий запас та вміння організовувати власні думки на письмі.
Для успішного виконання завдання варто:
- знати критерії оцінювання;
- мати уявлення, які вміння перевіряються;
- володіти розвинутою лексикою, набором висловлювань-шаблонів, вміти використовувати синонімічні ряди;
- не робити грубих граматичних помилок;
- розвинути і закріпити навички перевірки.
До слова, ЗНО з англійської мови пройде 7 червня. Тест налічує 59 завдань, на виконання яких буде відведено 150 хвилин. Він складається з 4 частин:
- "Розуміння мови на слух (аудіювання)" – 16 завдань різних форм;
- "Читання" – 22 завдання різних форм;
- "Використання мови" – 20 завдань;
- "Письмо" – одне завдання відкритої форми.
Весь графік предметів ЗНО – дивіться за посиланням.