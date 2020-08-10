Початок нового навчального року для кожного студента – хвилююча подія, особливо якщо мова йде про вступ на перший курс. Ми зібрали кілька корисних порад, як студентові успішно підготуватися до нового навчального року, щоб швидше адаптуватися до нових умов і влитися в студентський колектив.

Підготовка до програми навчання

Якщо це можливо, варто завчасно ознайомитися з програмою навчання в університеті та переліком академічних дисциплін, які належить вивчити на 1 курсі. Також доцільно приділити увагу попередньому ознайомленню з деякими окремими предметами. Час, витрачений на їх попереднє вивчення за програмою 1 курсу, окупиться і принесе хорошу успішність.

Ознайомитися з особливостями вступної кампанії-2020 можна у нашому матеріалі.

Обов'язково підпишіться на e-mail розсилку свого університету або факультету, і регулярно відвідуйте сайти та блоги обраного вузу, щоб бути в курсі нововведень, заходів та важливих дат. Особливо зверніть увагу на свято 1 вересня або День посвяти у першокурсники. Зазвичай, ця важлива подія відбувається перед першим днем навчання, де ви зможете познайомитись детальніше із розкладом (будьте готові до того, що в перших два тижні все може змінюватись!), викладачами та куратором майбутньої групи.

Особливо рекомендуємо ознайомитись із розташуванням навчальних корпусів вашого університету, в яких проходитимуть ваші пари, це збереже вам час і нерви на майбутнє.

Зверніть увагу на соціальні мережі як офіційних університетських, так і студентських: братств, клубів та організацій. Рекомендуємо ознайомитися з усіма клубами за інтересами, студентським самоврядуванням на факультеті та зі структурою студентського уряду.

Познайомтеся зі своїми майбутніми одногрупниками. Через соціальні мережі це зробити нескладно – заведіть кілька друзів у Facebook, домовтеся про зустріч в кафе, і у перший навчальний день в новому вузі ви вже точно не відчуєте себе самотнім.

Канцелярія

Канцелярське приладдя – один з основних інструментів студента, тому варто подбати про те, щоб воно було якісне та зручне. Завчасно пройдіться кількома магазинами та підберіть собі зручні зошити чи нотатники для предметів, ручки, стікери, олівці та інші приємні й корисні дрібниці. Студенти часто практикують один великий нотатник для декількох предметів.

Не чекайте сезонних знижок та акцій в магазинах, єдина ситуація, коли вам справді вдасться суттєво зекономити – оптова закупівля. Візьміть друга або кількох та придбайте все необхідне разом.

Техніка

Не менш важливим інструментом буде комп'ютер, адже більшість інформації доведеться шукати в інтернеті. Крім того, підготовка до семінарів сьогодні практично не обходиться без комп'ютера. Саме тому завчасно варто подбати про те, щоб у вас був надійний цифровий помічник.

Прогуляйтеся кількома магазинами техніки, можна навіть віртуальними – моделі для офісу й студентів обійдуться недорого, зазвичай це пристрої на енергоефективних процесорах з інтегрованою графікою, які загалом менш потужні ніж ігрові рішення, а тому й суттєво дешевші.

Рекомендуємо придбати принтер, адже цей інструмент один з головних помічників студента. Друкувати вам доведеться багато: копії документів, реферати, матеріали для семінарів і підготовки до занять чи іспитів.

До речі, про копії: конспекти, книги та інші важливі документи доведеться копіювати часто, а шукати відповідні сервіси й стояти у чергах займе чимало часу. Саме тому краще обрати багатофункціональний пристрій типу "все в одному".

Як бачите, принтер потрібно брати багатофункціональний, місткий та надійний, тому порадимо звернути увагу на пристрої Canon серії MegaTank. Ці кольорові струменеві принтери мають об'ємні чорнильниці, яких вистарчає справді на довго, крім того, їх зручно "заряджати". Резервуару для чорної фарби достатньо (в залежності від моделі) для друку щонайменше 8 000 сторінок. Одна порція кольорового чорнила розрахована приблизно на 7 000 копій із середнім ступенем заливки.

Інтернет та інша техніка

Також не забудьте владнати усі питання з доступом до інтернету: оберіть провайдера та придбайте якісний роутер, адже навчання можуть проходити в дистанційній формі у вигляді інтернет дзвінків. Нагадаємо, що в країні карантин і наразі в рамках українського законодавства університетам самостійно дозволено визначати, коли і в якій формі їм починати освітній процес у новому навчальному році.

До речі, тут виникає ще одна потреба, яка раніше могла не стосуватися студентів – варто подбати і про якісну техніку для проведення трансляцій. Камери ноутбука не завжди достатньо для якісної картинки, крім того, варто подбати про якісний звук, тому рекомендуємо звернути увагу на комплект для стрімів та вебконференцій EOS Web Kit, з допомогою якого ви можете створити вдома повноцінну міні-студію.

Рішення максимально зручне, адже в наборі є все, що потрібно для ведення якісної трансляції: камера Canon EOS M50, мікрофон Canon DM-E100, AC-адаптер, кабель Micro USB, штатив і карта пам'яті. Виробник підготував спеціальне відео та покрокову PDF-інструкцію, які допоможуть швидко встановити й налаштувати обладнання, також можна отримати спеціалізовану консультацію у фахівця з будь-яких питань.

Подумайте про те, як розподілити час

70% вашого часу займе навчання в університеті й підготовка домашніх завдань, але на що ви витратите решту часу? Чи плануєте ви влаштуватися на підробіток, відвідувати розважальні клуби або освітні курси? Оберіть собі цілі на навчальний рік, і ви точно проведете його максимально продуктивно.

Заплануйте відпочинок

Без якісного відпочинку складно говорити про продуктивне навчання та хорошу інтелектуальну діяльність. Подумайте, що ви будете робити у вільний час, яким видом спорту і в якому клубі будете займатися. Прогуляйтеся містом та підшукайте недорогі й затишні кафешки недалеко від університету чи гуртожитку, які стануть для вас хорошим притулком для перекусів та дружніх бесід з одногрупниками.

Розплануйте режим

Подумайте про режим харчування та облаштування побуту під час навчального року. Швидше за все, у вашому ретельно розписаному щоденнику на період навчального року залишиться зовсім мало часу на вирішення звичайних побутових питань: прибирання квартири чи кімнати, прання, прасування білизни та інші звичні речі. Проте, вміння продумувати і створювати затишок там, де ви проводите найбільше часу, відмінно впливає на емоційний стан. Тому не забувайте дбати про себе і не нехтуйте вологим прибиранням навіть в найбільш завантажені навчальні тижні.

Заздалегідь подумайте і про харчування: що будете брати з собою для перекусу та як це швидко приготувати. Не піддавайтеся спокусі наповнити свій раціон готовою, але неякісною їжею. Фрукти, горіхи (студентські снеки не просто так називаються студентськими), негазована вода або сік – це те, що завжди можна взяти з собою, щоб швидко вгамувати апетит і підтримати хорошу інтелектуальну діяльність.

Гуртожиток або квартира

Питання проживання один з основних моментів, який потрібно вирішити одразу, як тільки це можливо. Щодо гуртожитку, то тут питання потрібно вирішити в університеті, зазвичай такими питаннями займається студентський уряд або профком факультету, на якому навчатиметесь. Перед тим, як вас заселять до гуртожитку, потрібно виконати низку вимог, серед яких обов'язкове медичне обстеження. Радимо закрити питання з гуртожитком якнайшвидше: дізнайтеся, коли розпочинається поселення, підготуйте необхідні документи, пройдіть обстеження, щоб все владнати до початку навчального року і спокійно готуватись до посвяти у першокурсники.

Якщо ви все ж бажаєте орендувати квартиру або кімнату – з цим також не варто затягувати, адже не ви одні шукаєте житло і чим довше ви зволікаєте, тим менше залишається хороших варіантів. Якщо ви бажаєте зекономити, краще шукати кімнату, або винаймати житло разом з другом. Не нехтуйте послугами ріелтора й обов'язково укладайте угоди – це забезпечить спокійне проживання та допоможе аргументовано розв'язувати можливі суперечки з орендодавцем.