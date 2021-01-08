В сучасному світі дуже важливо знати англійську мову. І хоча діти в школах починають вивчати англійську ще з молодших класів, далеко не всі вільно нею володіють. А згодом декому з учнів доводиться складати іспити для вступу до вишів.

І скласти вступний іспит з англійської мови буває складно. Тому видання Education поділилося корисними порадами, які допоможуть підготуватися та успішно пройти іспит.

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Чи потрібно добре знати англійську, щоб скласти іспит? Експерти запевняють, що для успішної здачі вступного магістерського іспиту з іноземної мови потрібно володіти мовою на базовому рівні.

Загалом абітурієнти складають тест з близько 40 завданнями. Вони можуть трохи видозмінюватися з року в рік, але в будь-якому випадку є 2 основних блоки:

Читання (22 завдання).

Застосування мови (20 завдань).

За кожну правильну відповідь зараховується 1 бал, тобто максимум, який можна набрати – 42 бали. Детальну технічну інформацію про завдання можна знайти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки. В документі перераховані англійські слова, які складають базовий мінімум знань абітурієнта.

Поради, як підготуватися до вступного іспиту з англійської мови

Розвивайте навички читання

Це необхідна вправа перед ЄВІ, адже більшість завдань якраз з читання. Тут порада проста - більше читайте. Зокрема, необхідно випрацьовувати навик виділення загальної ідеї, виділення важливої ​​інформації, розуміння змісту тощо.

Які джерела можна використовувати? Англійські книги, газети, журнали, що є на просторах інтернету. Але вибирати потрібно оригінальні видання англійської мови.

Підтягніть граматику

Тут варто безперечно вчити правила. В інтернеті можна знайти безліч підручників, у тому числі і безкоштовних. Це досить тяжка частина у вивченні англійської мови, з великою кількістю нюансів, які потрібно просто запам'ятати. Якщо з цим виникли труднощі, можна звернутися до кваліфікованого репетитора.

Кілька цінних порад для вивчення англійської:

Розбийте вивчення на етапи, виділіть на кожен певний час. Зробивши таку структуру, ви не будете зайвий раз розслаблятися і зможете сконцентруватися на підготовці.

Не відкладайте момент здачі іспиту. Через страх або невпевненість абітурієнт відкладає підготовку чи сдачу на “потім”. Краще зайвий раз спробувати, ніж втрачати час.

Морально приготуйтеся до інтенсивної роботи. На вивчення мови потрібно чимало часу. Виділяйте хоча б 1 годину в день, а в міру наближення іспиту поступово збільшуйте до 2-4 годин. Однак, за вихідні та відпочинок забувати не варто.

Регулярно перевіряйте рівень своїх знань. Є багато сайтів, де можна проходити тести онлайн і відслідковувати свій прогрес.

Поцікавтесь досвідом людей, які складали аналогічні іспити за останні кілька років. Або можна "погуглити" в мережі. Це дозволить вам краще морально підготуватися до здачі та уникнути сюрпризів.

Відпрацюйте сценарій іспиту. Спробуйте виконати схожі завдання з урахуванням часу, що буде виділено безпосереднього під час іспиту.

Отримуйте більше інформації англійською. Можна подивитися серії улюбленого серіалу з оригінальною озвучкою, або знайти необхідну інструкцію іноземною мовою.

Пам'ятайте, що самостійно підготуватися до вступних іспитів з іноземної мови – це цілком реальне завдання.