Як підготуватися до вступного іспиту з англійської мови: поради абітурієнтам
В сучасному світі дуже важливо знати англійську мову. І хоча діти в школах починають вивчати англійську ще з молодших класів, далеко не всі вільно нею володіють. А згодом декому з учнів доводиться складати іспити для вступу до вишів.
І скласти вступний іспит з англійської мови буває складно. Тому видання Education поділилося корисними порадами, які допоможуть підготуватися та успішно пройти іспит.
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Чи потрібно добре знати англійську, щоб скласти іспит? Експерти запевняють, що для успішної здачі вступного магістерського іспиту з іноземної мови потрібно володіти мовою на базовому рівні.
Загалом абітурієнти складають тест з близько 40 завданнями. Вони можуть трохи видозмінюватися з року в рік, але в будь-якому випадку є 2 основних блоки:
- Читання (22 завдання).
- Застосування мови (20 завдань).
За кожну правильну відповідь зараховується 1 бал, тобто максимум, який можна набрати – 42 бали. Детальну технічну інформацію про завдання можна знайти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки. В документі перераховані англійські слова, які складають базовий мінімум знань абітурієнта.
Поради, як підготуватися до вступного іспиту з англійської мови
- Розвивайте навички читання
Це необхідна вправа перед ЄВІ, адже більшість завдань якраз з читання. Тут порада проста - більше читайте. Зокрема, необхідно випрацьовувати навик виділення загальної ідеї, виділення важливої інформації, розуміння змісту тощо.
Які джерела можна використовувати? Англійські книги, газети, журнали, що є на просторах інтернету. Але вибирати потрібно оригінальні видання англійської мови.
- Підтягніть граматику
Тут варто безперечно вчити правила. В інтернеті можна знайти безліч підручників, у тому числі і безкоштовних. Це досить тяжка частина у вивченні англійської мови, з великою кількістю нюансів, які потрібно просто запам'ятати. Якщо з цим виникли труднощі, можна звернутися до кваліфікованого репетитора.
Кілька цінних порад для вивчення англійської:
- Розбийте вивчення на етапи, виділіть на кожен певний час. Зробивши таку структуру, ви не будете зайвий раз розслаблятися і зможете сконцентруватися на підготовці.
- Не відкладайте момент здачі іспиту. Через страх або невпевненість абітурієнт відкладає підготовку чи сдачу на “потім”. Краще зайвий раз спробувати, ніж втрачати час.
- Морально приготуйтеся до інтенсивної роботи. На вивчення мови потрібно чимало часу. Виділяйте хоча б 1 годину в день, а в міру наближення іспиту поступово збільшуйте до 2-4 годин. Однак, за вихідні та відпочинок забувати не варто.
- Регулярно перевіряйте рівень своїх знань. Є багато сайтів, де можна проходити тести онлайн і відслідковувати свій прогрес.
- Поцікавтесь досвідом людей, які складали аналогічні іспити за останні кілька років. Або можна "погуглити" в мережі. Це дозволить вам краще морально підготуватися до здачі та уникнути сюрпризів.
- Відпрацюйте сценарій іспиту. Спробуйте виконати схожі завдання з урахуванням часу, що буде виділено безпосереднього під час іспиту.
- Отримуйте більше інформації англійською. Можна подивитися серії улюбленого серіалу з оригінальною озвучкою, або знайти необхідну інструкцію іноземною мовою.
Пам'ятайте, що самостійно підготуватися до вступних іспитів з іноземної мови – це цілком реальне завдання.
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