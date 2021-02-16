Як підготувати учнів до написання власного висловлення на ЗНО: креативні методи

За результати ЗНО помітно, що учні часто мають труднощі з написанням власного висловлення під час тестування з української мови. Тому вчителям дуже важливо підготувати учнів до цього.

Вчителька української мови Тетяна Сагайдак розповіла, як зацікавити дітей підготовкою до ЗНО за допомогою креативних та цікавих методів.

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Чому у дітей виникають труднощі з написанням власного висловлювання?

Власне висловлення на ЗНО – це той формат, схожий до есе. Він навчає дитину конструктивно та ґрунтовно висловлювати свої думки.

До того ж, багато дітей навіть не мають бажання готуватись до цього етапу у ЗНО. Адже для них він здається досить складним: потрібно вміти грамотно писати, мати свою позицію і вміти її відстояти тощо.

Цікаво, що іноді діти навіть відмовляються писати власне висловлювання. Як допомогти учням? Вчителі мають зробити для дітей підготовку такою, яка буде веселою, жвавою і орієнтуватиметься на різні типи запам’ятовування інформації.



Учні готуються до ЗНО в школі / Фото presentnews

Тетяна Сагайдак переконана, що дуже ефективними є використання танців, пісень, віршів тощо. Все це допомагає учням краще запам’ятовувати матеріал.

Як підготувати учнів до написання власного висловлення на ЗНО

Тренуйтеся за допомогою діалогів

Варто іноді використовувати побутові розмовні теми для власного висловлення. Бо так ви можете фактично в усній формі побудувати свою думку.

Також можна, наприклад, роздрукувати теми для дітей, покласти їх у скриньку в класі, щоб вони витягали їх та відпрацьовували це в усній формі. Або ж відводьте 10 хвилин після уроку протягом кількох місяців до ЗНО, щоб діти писали власне висловлювання.

Залучення м’язової пам’яті (танців)

Запропонуйте дітям як групове завдання придумати танок, в якому буде людина, яка вигукуватиме певні слова, а саме: "теза", "аргумент", "приклад", "висновок", а клас буде повторювати у форматі флешмобу ці рухи.

Наприклад, теза – ми робимо щось рукою, аргумент – ногою, приклад – крутимо головою, а у висновку ми маємо залучити і руку, і ногу. Так учні запам’ятають, що у висновку мають бути залучені теза та аргумент.

Використання інстаграму

Тетяна Сагайдак пропонує використати інстаграм для того, щоб зробити підготовку цікавішою і доступнішою.

Перше і найцінніше, що нам дав інстаграм – це здатність мислити хештегами. Це дуже допомагає в доборі прикладів у власному висловленні. Коли учень бачить якусь тему – запропонуйте йому позначити її якимось хештегом, а потім спробувати пошукати приклади саме за ним, а не за темою.

Поясніть дітям, що есе або власне висловлення можна використовувати для того, щоб вже зараз писати адекватні та структуровані дописи у соцмережах. Запропонуйте дітям у вигляді творчого завдання створити допис у форматі власного висловлення на якусь тему в інстаграмі.

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Окрім того, вчителька радить своїм учням добирати приклади з життя тих відомих особистостей, якими вони цікавляться: наприклад, історії музикантів, письменників чи акторів.

Дебати

Під час дебатів звертайте увагу на структуру відповіді учнів на питання. Це допоможе зрозуміти структуру власного висловлювання з деякими відмінностями.

Особливо цікавим є те, що коли діти працюють у групі, їм можуть вказувати на слабкі місця, і поступово діти будуть розвивати навичку передбачати свої помилки наперед і уникати їх.

Марафони

Марафони на сьогодні – це так звані методи самопізнання в соцмережах. Наприклад, зараз популярні марафони правильного харчування або фітнес-марафони в інстаграмі.

У таких методиках є багато переваг. Зокрема, це колективна діяльність – учні будуть відчувати підтримку та розуміти, що вони не самі. А також вони бачитимуть позитивний досвід інших людей. Це все можна використати на уроках мови.

До прикладу, запропонуйте дітям протягом тижня отримувати завдання, виконувати його і надсилати вам до певного дедлайну. Наприклад, попросіть дітей в перший день написати тезу, прикріпивши до завдання матеріали визначення “тези”.

Далі перевірте і просіть підібрати до цієї тези аргумент до наступного ранку і так далі. Так, в кінці тижня ви отримаєте круто написаний твір.