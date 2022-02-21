Дитяча психологиня Світлана Ройз наголошує, що складання плану дій на випадок надзвичайних ситуацій робить стрес дитини "експертним", виводить її зі стану травматичної безпорадності, тривожності та вразливості.

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Підготовка шкіл полягає не тільки в тому, аби відпрацювати евакуацію з приміщення, а й мати чітко розподілені ролі й план дій, перевірити системи життєзабезпечення на випадок, якщо доведеться довго перебувати в будівлі тощо.

Деякі директори навчальних закладів через те, що не вірять у можливість нападу Росії, ігнорують необхідність позапланово відпрацювати потрібні дії й психологічно підтримувати учнів.

Керівник Вінницького ліцею № 20 Олег Слушний розповів про свій досвід і поділитися корисними лайфхаками.

Підготовка та тренування для учнів

Соцмережами ширяться дописи одних батьків про те, як окремі школи вправно готуються до можливого нападу Росії, й збурені коментарі інших про відсутність повідомлень чи рекомендацій від адміністрації школи, яку відвідують їхні діти.

За словами директора, школи проводять такі тренування не лише через потенційну небезпеку початку повномасштабної війни. Традиційно в Вінницькому закладі відбуваються навчання і відпрацювання дій на випадок будь-яких надзвичайних ситуацій:

замінування будівлі,

пожежа,

землетрус,

хімічна атака,

терористичний акт,

обстріл тощо.

Усі ці ситуації послідовно вивчаються, щоби діти та працівники знали, чим вони відрізняються і який алгоритм дій у разі настання кожної з них. Планово навчання відбуваються двічі на рік: у вересні та квітні.



Правила евакуації для дітей / Фото НУШ

Олег Слушний розповідає, що під час Дня цивільного захисту обов’язково проводять навчально-тренувальну евакуацію, а ще ліцей відвідують спеціально запрошені представники різноманітних служб – поліцейські, лікарі та пожежники.

Як проходять тренінги у школі? Перед навчально-тренувальною евакуацією учні проходять теоретичну підготовку: шкільна медсестра, лікарі надають теоретичні знання з профілактики захворювань та надання допомоги потерпілим.

За словами директора, ліцей має договір про співпрацю з місцевою пожежною частиною. Пожежники проводять бесіду та конкретні відпрацювання для дітей. На стадіоні під їхнім контролем розводиться багаття та навчають, як правильно гасити полум’я.

Через те, що у всіх школах України почастішали випадки фейкових замінувань, уже в 2022 році нам двічі довелося евакуйовуватися за межі будівлі. Звісно, я вважаю, що тренувальні евакуації варто проводити частіше, щоби на практиці застосувати те, чого ми навчилися,

– вважає директор.

Позапланові практичні відпрацювання під час навчально-тренувальної евакуації варто проводити на великій перерві або на останньому уроці, аби мінімізувати відрив від освітнього процесу.

Стратегічне планування та порядок дій

Що найважливіше для керівника школи під час проведення навчальних тренувань? Головна порада від Олега Слушного – не зосереджувати всі обов’язки з організації колективної безпеки в руках однієї особи.

Ці обов’язки варто розподілити: за цивільний захист відповідає один заступник, за охорону праці – другий, за безпеку життєдіяльності – третій, а за пожежну безпеку – четвертий.

Ще один лайфхак – надрукувати списки евакуації на кольоровому папері й розподілити в папки за змінами:

У нашому ліцеї навчаються 49 класів, працюють дві зміни. Тому, щоби швидко зорієнтуватися, які класи де перебувають у кожну конкретну хвилину, ми розробили цю систему. За перевірку й актуальність списків відповідає секретар,

– каже він.

Так, у червоній папці зберігаються списки евакуації учнів 1 – 2 класів, які навчаються в першу зміну. В жовтій – 3– 4 класи (вони навчаються в другу зміну). Зелена папка містить списки учнів 7 – 11 класів, які розпочинають навчання в першу зміну, в блакитній папці – списки 5 – 6 класів, що навчаються в другу зміну.

Послідовність дій у Вінницькому ліцеї у разі необхідності евакуювати дітей та персонал із будівлі школи:

Заступник, який відповідає за цивільний захист, натискає тривожну кнопку й у всьому ліцею звучить відповідний сигнал. Після цього він бере необхідні папки зі списками класів, покидає приміщення і готує місце, куди будуть евакуйовуватися працівники на учні.

Технічні працівники, почувши сигнал тривоги, відчиняють ті виходи, за які вони відповідають (всього їх п’ять). Педагоги говорять дітям залишити всі речі на своїх місцях, а в холодну пору року – захопити верхній одяг та взуття й вишикуватися для організованого виходу.

Перевіривши, чи нікого не залишилося в класі та обов’язково взявши журнал, учитель виводить дітей на вулицю, де їх зустрічають відповідальні заступники. Тут вони звіряють кількість дітей зі списками евакуації та класним журналом, де відмічено відсутніх.

Завдання заступників з охорони праці та безпеки життєдіяльності – проконтролювати, щоб усі працівники закладу також були евакуйовані, після чого запитати про їхній стан.

Директор покидає приміщення школи останнім, коли там уже нікого не залишилося. Заступники рапортують йому кожен про свою сферу.

Нюанси евакуації:

Якщо клас розділено на підгрупи, то вчитель, у якого немає класного журналу, бере нотатник, де відмічено присутніх на уроці учнів.

Усі матеріальні цінності залишаються під наглядом системи внутрішнього відеоспостереження.

У кожному класі передбачено наявність ковдри, щоб учителі-предметники не бігли за своїм верхнім одягом до вчительської.

У випадку, коли евакуюватися потрібно не за межі будівлі, а в укриття, то порядок дій майже такий самий, за винятком, що дітей переводять до підвального приміщення.

Забезпечення необхідних умов та зв’язок з батьками

На випадок воєнних дій у школі підготували найпростіше укриття в підвальному приміщенні, де немає будматеріалів чи будь-яких речей, що можуть загородити прохід.

За словами директора, учнів молодшої школи переводять до приміщення стрілецького тиру, яке розташоване в підвалі й здатне вмістити меншу кількість людей. Учні середньої й старшої шкіл займають просторіше підвальне приміщення, що під їдальнею.

Підвальні приміщення у Вінницькому ліцеї в належному стані підтримують працівники закладу, двічі на рік їх обстежує шкільна комісія.

Продукти тривалого зберігання школа не закуповує через відсутність таких вимог та фінансування. Щодо забезпечення питною водою, то у вінницькій ОТГ діє програма, за якою кожен навчальний заклад обладнаний девʼятиступеневою системою очистки води.

Тож, якщо працівники ліцею та учні переховуватимуться в підвалі, то на цей випадок передбачено можливість набирати воду, не виходячи наверх. Резервуар на 120 літрів регулярно наповнюється та очищується. За необхідності, можна також спустити з класів наявні кулери з водою.

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Як облаштовано сигнали оповіщення? У 2020 році школа реалізувала проєкт, залучивши альтернативні джерела фінансування, і поставили в приміщенні радіовузол, який виконує три функції: музичні дзвінки, шкільне радіо та систему оповіщення.

Саме ця система має вбудовану програмну функцію: коли натискають тривожну кнопку, у всьому закладі вмикається сигнал "Увага всім!" з повідомленням про те, що сталася надзвичайна ситуація і які дії необхідно виконати.

За словами директора, в ліцеї також залишився справний електричний дзвінок, тож за необхідності можна використати і його: довгий дзвінок, тривалістю 60 секунд, 10 секунд тиші і знову 60-секундний дзвінок – це сигнал для всіх про те, що треба терміново залишити приміщення.

Третій дієвий сигнал: на кожному з трьох поверхів у дві зміни чергують відповідальні особи, які сповіщають учителів, заходячи в класи.

Що ж стосується питання, де батьки зможуть знайти дітей за відсутності зв’язку, директор говорить, що в будь-якому разі – це територія або приміщення школи.

Завдяки тому, що будівлю школи використовують для державних та місцевих виборів, у ліцеї на обліку та зберіганні є радіоприймачі, ліхтарі й аптечки. У разі надзвичайної ситуації усім цим теж можна користуватися.

Олег Слушний підкреслює важливість психологічної складової в будь-якій надзвичайній ситуації. Психологічна служба, до якої входить соціальний педагог та психолог ліцею, розробила короткі пам’ятки для зняття стресу та рекомендації про те, як розмовляти з дітьми про війну й інші надзвичайні ситуації.

До слова, на сайті Служби освітнього омбудсмена з’явилися докладні інструкції та порядок дій учасників освітнього процесу в разі надзвичайних ситуацій. Їх можна прочитати тут.

Крім того, КМДА на офіційному сайті опублікувала інструкції, що робити після сигналу системи оповіщення та як евакуюватися школам.



Що робити під час надзвичайної ситуації в Києві / Інфографіка КМДА