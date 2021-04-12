Нижче наведені рекомендації щодо вибору школи, психологічної підготовки дитини та облаштування робочого місця майбутнього учня.

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Як підготувати майбутнього першокласника до школи

Вмотивуйте дитину навчанням

На першокласника у школі чекає багато всього нового та цікавого. І від того, як батьки налаштують свою дитину, буде залежати, з якими емоціями вона очікуватиме на навчання.

Тому поясніть дитині, що в неї попереду важливий етап дорослішання і новий статус. Скажіть, що знання дають багато можливостей у житті, і чим їх більше, тим більший вибір професій та шляхів до здійснення мрій.

Фундамент знань, а також вміння вчитися закладаються саме у школі. Відштовхуйтесь від інтересів дитини. Якщо малюк цікавиться, наприклад, дослідами, поясніть, які знання він зможе здобути на уроках природознавства, фізики чи хімії,

– кажуть фахівці.

І наголосіть, що у школі в малечі з’являться нові друзі, змагання, різні активності та захопливі уроки.

Оберіть школу та познайомтеся з майбутнім учителем

Яку школу обрати для своєї дитини? Цей вибір доволі великий і не з легких. Обрати можна серед численних державних чи приватних шкіл, окрім того з кожним роком в Україні стає популярнішим домашнє навчання та відвідування онлайн-шкіл.

Як обрати школу

Один з головних критеріїв вибору школи – розташування закладу . Адже у початкових класах школа має бути поряд. І чим ближче вона буде, тим менше часу і енергії витрачається на дорогу. Це важливо для дітей.

. Адже у початкових класах школа має бути поряд. І чим ближче вона буде, тим менше часу і енергії витрачається на дорогу. Це важливо для дітей. Другий критерій – вчитель . Перший вчитель відіграє надзвичайно велику роль у житті школяра.Адже він проводить більшість часу із дітьми та закладає основи шкільних знань. Тож, обираючи школу, обирайте педагога, якому зможете довірити свою дитину.

. Перший вчитель відіграє надзвичайно велику роль у житті школяра.Адже він проводить більшість часу із дітьми та закладає основи шкільних знань. Тож, обираючи школу, обирайте педагога, якому зможете довірити свою дитину. Третій критерій – побутові умови . Зверніть увагу на чистоту в класах та коридорах, облаштування дитячих туалетів та шкільної їдальні. Поцікавтеся, як організоване харчування для школярів.

. Зверніть увагу на чистоту в класах та коридорах, облаштування дитячих туалетів та шкільної їдальні. Поцікавтеся, як організоване харчування для школярів. Ще один важливий критерій – престижність закладу та рівень дисципліни. Поцікавтеся, який рейтинг школи серед інших закладів у вашому регіоні, які активності проводяться, які правила існують для школярів тощо.

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За словами експертів, у цьому питанні є багато нюансів, але головне – вашій дитині має бути комфортно навчатися у вибраній школі.

Важливо! З квітня по серпень у форматі ігрових занять триватиме знайомство майбутніх першокласників зі школою та вчителями. Після цього обговоріть з дитиною, що їй сподобалось у школі найбільше.

Заздалегідь підготуйте робоче місце

Зручні меблі та добре освітлення дозволяють зберегти здоров'я очей та хребта школяра. Тому при облаштуванні робочого місця майбутнього першокласника зважайте на кілька правил:

Робоче місце має бути ізольоване від ігрової зони , добре освітленим та розташовуватись поблизу вікна. Але також привчіть дитину робити перерву кожні 20 – 30 хвилин, щоб переключити увагу.

, добре освітленим та розташовуватись поблизу вікна. Але також привчіть дитину робити перерву кожні 20 – 30 хвилин, щоб переключити увагу. Для формування правильної постави під час сидіння тіло дитини має одночасно торкатися підлоги, сидіння та спинки стільця, утворюючи три кути по 90° (у колінах, між спиною та стегнами, у ліктях).

тіло дитини має одночасно торкатися підлоги, сидіння та спинки стільця, утворюючи три кути по 90° (у колінах, між спиною та стегнами, у ліктях). Висота стільниці робочого стола має бути на кілька сантиметрів нижчою за рівень грудей дитини. При сидінні учень має зручно спиратися ліктями, не сутулячись, і діставати ступнями до підлоги.

має бути на кілька сантиметрів нижчою за рівень грудей дитини. При сидінні учень має зручно спиратися ліктями, не сутулячись, і діставати ступнями до підлоги. Водночас оптимальний розмір столу – 120х60 сантиметрів. Цього цілком достатньо для розміщення необхідного – зошитів, підручників та канцелярського приладдя.

Розробіть розклад дня та звикайте до режиму дня

Дотримання режиму дня дозволяє школярам розподіляти час та сили на цілий день, чергуючи навчання, активний відпочинок, інші повсякденні завдання та повноцінний сон. Це сприяє гармонічний адаптації майбутнього першокласника.

Для того, щоб дитині було простіше адаптуватися з початком навчання у школі поступово підготуйте її до режиму дня. За кілька місяців почніть дотримуватись адаптаційного режиму – дитина має звикнути засинати і прокидатися в один і той же час, чергувати розумові і фізичні навантаження.

До того ж, завдяки дотриманню розкладу дня дитина стає більш стресостійкою, краще запам'ятовує новий матеріал, з цікавістю навчається та з інтересом пізнає навколишній світ.