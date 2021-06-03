Підготовка до іспиту – це не лише вивчення матеріалу, а й здатність підтримувати організм у найбільш працездатному стані.

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Як підготувати дитину до ЗНО чи екзаменів

№ 1: Систематизуйте знання

Є теми, які дитина знає краще, а є такі, яким треба приділити більше часу. Тому перегляньте список запитань до іспиту чи програми ЗНО та визначте, на які з них дитина може відповісти легко, а над якими треба буде попрацювати.

Тому розсортуйте білети чи програму за складністю та приділяйте максимальну увагу незрозумілим питанням.

№ 2: Створіть план

Підготовка до іспитів чи ЗНО перевіряє не лише знання, але й здатність до організованої роботи. Якщо ви вже знаєте дату іспиту, порахуйте кількість запитань у білетах та кількість днів для підготовки.

Далі рівномірно розподіліть навантаження на кожен день, враховуючи форс-мажори, вихідні, раптові справи, повторення тощо.



Підготовка дитини до іспиту / Фото ukr.media

№ 3: Враховуйте різні типи завдань

На ЗНО й іспитах дитина може зіткнутися з різними типами завдань. Одні завдання виконуються швидше та легше, тоді як інші потребують особливої уваги та вимагають більше часу.

Тому заздалегідь дізнайтеся, якого типу завдання з’являться на іспитах і скільки балів дають задачі різного типу. Якщо дитина погано справляється з вправами на встановлення відповідності або хронологічної послідовності, зробіть на них акцент при підготовці.

Читаючи матеріал, школяр має вміти:

створювати хронологічну стрічку;

пов’язувати певні події/процеси з часовими проміжками;

виписувати дати, знати ключових осіб,

узагальнювати матеріал: створювати схеми, таблиці, ментальні мапи.

Якщо у вас немає часу займатися з дитиною та контролювати її самостійно, зверніться до педагогів чи репетиторів. Команда професіоналів підготує до успішного написання контрольних робіт, ЗНО та іспитів.

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№ 4: Запобігайте стресу

Деякі учні можуть забути вивчене через надмірний стрес. Якщо ви помічаєте за своєю дитиною негативну тенденцію, то робіть так:

Якісно розподіляйте навантаження та підготовку без поспіху, це істотно зменшать стрес. Не відкладайте повторення на останні дні перед іспитом.

та підготовку без поспіху, це істотно зменшать стрес. Не відкладайте повторення на останні дні перед іспитом. Іспит є важливою подією. Втім, його значення не має бути надмірним. Дайте дитині зрозуміти, що невдача не зруйнує її життя. Обговоріть найгірший сценарій – що буде, якщо вона провалить іспит.

Не стійте над душею , адже тиск і постійне спостереження збільшують стрес та зменшують когнітивні здатності.

, адже тиск і постійне спостереження збільшують стрес та зменшують когнітивні здатності. Уникайте обговорення можливої або бажаної кількості балів, які здобуде дитина. Дайте зрозуміти, що отримана оцінка чи бал не змінить вашого ставлення до дитини.

Влаштовуйте пробні тестування вдома або запишіть дитину на курси. Коли учні звикнуть до тестів, вони менше нервуватимуть на справжніх іспитах.

І не забувайте про здоровий сон і відпочинок. Підготовка до іспиту не має перетворитись у виснажливий марафон з мінімумом сну та повною відсутністю розваг.