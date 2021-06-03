Підготовка до іспиту – це не лише вивчення матеріалу, а й здатність підтримувати організм у найбільш працездатному стані.
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Як підготувати дитину до ЗНО чи екзаменів
№ 1: Систематизуйте знання
Є теми, які дитина знає краще, а є такі, яким треба приділити більше часу. Тому перегляньте список запитань до іспиту чи програми ЗНО та визначте, на які з них дитина може відповісти легко, а над якими треба буде попрацювати.
Тому розсортуйте білети чи програму за складністю та приділяйте максимальну увагу незрозумілим питанням.
№ 2: Створіть план
Підготовка до іспитів чи ЗНО перевіряє не лише знання, але й здатність до організованої роботи. Якщо ви вже знаєте дату іспиту, порахуйте кількість запитань у білетах та кількість днів для підготовки.
Далі рівномірно розподіліть навантаження на кожен день, враховуючи форс-мажори, вихідні, раптові справи, повторення тощо.
Підготовка дитини до іспиту / Фото ukr.media
№ 3: Враховуйте різні типи завдань
На ЗНО й іспитах дитина може зіткнутися з різними типами завдань. Одні завдання виконуються швидше та легше, тоді як інші потребують особливої уваги та вимагають більше часу.
Тому заздалегідь дізнайтеся, якого типу завдання з’являться на іспитах і скільки балів дають задачі різного типу. Якщо дитина погано справляється з вправами на встановлення відповідності або хронологічної послідовності, зробіть на них акцент при підготовці.
Читаючи матеріал, школяр має вміти:
- створювати хронологічну стрічку;
- пов’язувати певні події/процеси з часовими проміжками;
- виписувати дати, знати ключових осіб,
- узагальнювати матеріал: створювати схеми, таблиці, ментальні мапи.
Якщо у вас немає часу займатися з дитиною та контролювати її самостійно, зверніться до педагогів чи репетиторів. Команда професіоналів підготує до успішного написання контрольних робіт, ЗНО та іспитів.
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№ 4: Запобігайте стресу
Деякі учні можуть забути вивчене через надмірний стрес. Якщо ви помічаєте за своєю дитиною негативну тенденцію, то робіть так:
- Якісно розподіляйте навантаження та підготовку без поспіху, це істотно зменшать стрес. Не відкладайте повторення на останні дні перед іспитом.
- Іспит є важливою подією. Втім, його значення не має бути надмірним. Дайте дитині зрозуміти, що невдача не зруйнує її життя. Обговоріть найгірший сценарій – що буде, якщо вона провалить іспит.
- Не стійте над душею, адже тиск і постійне спостереження збільшують стрес та зменшують когнітивні здатності.
- Уникайте обговорення можливої або бажаної кількості балів, які здобуде дитина. Дайте зрозуміти, що отримана оцінка чи бал не змінить вашого ставлення до дитини.
- Влаштовуйте пробні тестування вдома або запишіть дитину на курси. Коли учні звикнуть до тестів, вони менше нервуватимуть на справжніх іспитах.
І не забувайте про здоровий сон і відпочинок. Підготовка до іспиту не має перетворитись у виснажливий марафон з мінімумом сну та повною відсутністю розваг.