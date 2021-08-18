Зокрема, психологиня Анджеліка Яценко розповіла, що батьки мають привчати дитину бути самостійними та зосередженими. Це допоможе їм краще адаптуватися у школі.

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Як підготувати дитину до школи

"Моя дитина не маленька"

Психологиня радить батькам на якийсь час "забути" про те, що їхня дитина маленька. В період підготовки до школи потрібно давати посильну роботу та певні обов'язки вдома.

Наприклад, попросіть вашу дитину поливати квіти. Зробіть акцент на тому, що дана робота закріплена лише за нею, і вона є відповідальна. Так, дитина зрозуміє, що таке відповідальність та буде допомагати.

Спокійна атмосфера вдома

Безперечно початок навчання, особливо для першокласників, буде доволі стресовим. Тому психологиня рекомендує створити вдома спокійну атмосферу, яка буде показувати дитині, що тут її завжди підтримають та допоможуть.

Не забувайте, що напруга, яка буде панувати в стінах дому, може повпливати на вашу дитину. Затишок вдома – найкращий лікар для дитини після відвідування школи,

– наголошує Анжеліка Яценко.

Самооцінка дитини

Експертка радить частіше хвалити малечу. Наприклад, на дитячі скарги про те, що щось не виходить у школі, відповідайте: "Вийде обов'язково, тільки потрібно ще раз спробувати".

Окрім того, батьки мають самі вірити в те, що дитина може все, потрібно тільки допомогти. Зокрема, хваліть словом, усмішкою, ласкою і ніжністю.



Підготовка дитини до школи / Фото НУШ

Анжеліка Яценко радить не будувати взаємини з дитиною на заборонах. Натомість завжди пропонуйте малечі альтернативу. Адже повага до дитини – основа шанобливого ставлення до вчителів та однолітків.

Розпорядок дня

На початку навчального року потрібно привчати дитину прокидатися раніше‚ щоб встигнути зібратися. За словами психологині, слід пояснити дитині, чому важливо збирати портфель та одяг напередодні ввечері.

Дитина повинна знати чітко: о котрій вона прокидається, о котрій вона має поснідати. Це зосередить її увагу як у школі, так і вдома. Пам’ятайте, що розпорядок дня – це не контроль над дитиною, це допомога правильно розпланувати час,

– говорить Яценко.

Водночас після школи психологиня радить не змушувати дитину одразу сідати за виконання завдань, а краще дозволити їй 1-2 години відпочити. Оптимальний час для виконання домашнього завдання — з 15:00 до 17:00.

Окрім того, батьки не повинні забути, що кожна дитина має свій індивідуальний темп розвитку, тож й індивідуальний підхід до навчання. Тому важливо створити такі умови, які б сприяли розвитку здібностей та інтересів першокласника.

Позитивне налаштування та ставлення до дитини

А психологиня Вікторія Горбунова розповіла виданню Childdevelop, що важливо не примушувати дитину до занять, особливо, якщо вона втомлена, у поганому настрої або має інші плани. "Спробуйте організувати усе так, щоб до часу занять настрій у дитини був добрим, а після навчання також заплануйте щось цікаве і бажано активне", – каже експертка.

Психологиня наголошує, що батьки мають дбати про те, щоб дитина спала достатньо. Науковці довели, що регулярний режим сну пов'язаний з когнітивною діяльністю та може позитивно впливати на здоров'я протягом усього життя.

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За її словами, батьки також мають подбати про позитивне налаштування.

Так, щоб сформувати позитивні асоціації з новим навчальним роком, важливо говорити з дітьми про початок навчання та показувати своє позитивне ставлення. Зокрема, обговорюйте з дітьми, що доброго їх чекає в новому навчальному році – зустріч з друзями, нові цікаві знання, дорослішання тощо.

А ще зробіть так, щоб усі покупки до школи – від ручок до одягу – були дитині до вподоби.

Як вдало розпочати новий навчальний рік

Додамо, що психологиня Світлана Ройз дала виданню НУШ 15 порад, які допоможуть дитині вдало розпочати навчальний рік: