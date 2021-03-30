З моменту початку навчання дитини у школі, питання її грамотності стає об'єктом освітнього процесу. Вміння читати та писати є базовою необхідністю в сучасному суспільстві.

Хоча фінансова грамотність поки не зарахована до списку основних пріоритетів навчання, розуміння того, як витрачати, економити, заробляти та розподіляти гроші потрібно розвивати ще змалку. Це допоможе дитині краще пізнавати світ та підготує її до дорослого життя.

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Як підготувати дитину до дорослого життя

Коли підлітки отримують доступ до грошей та їх інструментів, боргові ями та хибні фінансові рішення стають цілком реальною небезпекою.

Якщо ви ніколи не розмовляли з дитиною на тему фінансів або ж це не було пріоритетом у вашій родині, наступні основи фінансової грамотності допоможуть навчити малюків принципам, які будуть для них корисними протягом всього життя.

Кишенькові гроші

Однією із найбільших проблем молодих людей є думка про те, що фінансові ресурси є необмеженими. Такі уявлення з'являються у дітей тоді, коли батьки звикли задовільняти всі забаганки малюка або ж довірили йому власну кредитну картку.

Кишенькові гроші розвивають у дітей розуміння, що таке фінанси, а також вчать їх основ бюджетування і управління ресурсами. Скільки грошей давати дитині залежить від вас, однак більшість фінансових експертів радять визначати суму в залежності від віку.

Найоптимальніше виплачувати кишенькові гроші систематично, тобто щотижня або щомісяця. Деякі батьки до постійної невеликої суми додають винагороду за виконання домашніх обов'язків або успіхи у навчанні.

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Розподіл фінансів

Кишенькові гроші формують окремий особистий бюджет дитини, прищеплюючи їй відчуття свободи вибору та самостійності у розподілі власних фінансів.

Заставляти малюків економити свої гроші не варто, однак необхідно розповісти їм про всі можливості використання фінансів як інструменту досягнення великих цілей.

Поясніть вашій дитині, як оптимально розподілити її бюджет, витрачаючи невелику суму коштів на дрібні забаганки та відкладаючи більшу частину ресурсів на довготермінові цілі.

Можна дозволити малюкам вільно керувати грошима одразу, щоб вони вчилися на власних помилках та прирівнювали емоційні покупки до поганих фінансових рішень.

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Доступ до інвестицій

Допомогти дітям зрозуміти основи інвестування означає навчити їх примножувати власні ресурси. Створіть сімейний рахунок для інвестицій та запропонуйте малюкам вкладати туди стільки грошей, скільки їм заманеться.

Дитина зможе в реальному часі слідкувати, як зростає її капітал та зрозуміє, скільки часу необхідно, щоб гроші почали працювати на людину, а не навпаки.