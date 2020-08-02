Дуже часто перший похід дитини в дитячий садок стає справжнім стресом для дітей. Іноді процес підготовки дитини стає стресом і для батьків. Щоб цього уникнути, в уряді підготували рекомендації, як адаптувати дитину до дитячого самдочка.

Для цього є 6 простих кроків, які слід повторювати за місяць-два перед першим походом дитини в садочок. Їх підготувало Міністерство освіти й науки України.

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Прості кроки для підготовки дитини до дитсадка:

Розповідати про садок в ігровій формі або через казку.

Пояснювати розпорядок дня всієї сім'ї та дати зрозуміти, чим займатимуться батьки, поки дитина в дитсадку. Тут доречним буде використання аналогії "дитячий садок – робота для діток".

Показати будівлю дитсадка й територію навколо нього.

Говорити правду: не варто прикрашати дійсність й обіцяти, що дитині буде щодня весело чи завжди буде улюблена їжа.

Придумати ритуал прощання: обійми, кулачок, гасло тощо.

Запевнити дитину, що ви щодня забиратимете її з дитсадка. У дитини може бути страх, що батьки залишають її в садку надовго чи навіть назавжди, тож варто запевнити її, що це не так.

Щоб адаптація була простішою, варто починати її ще до початку навчання. До всіх цих кроків варто вдатися ще за 1-2 місяці до першого походу дитини в дитсадок.



Поради про підготовку дитини до дитячого садочка / картинка Міністерства освіти