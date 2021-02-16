Як пережити складні часи: 8 способів покращити фінансове становище

Джерело:Healthline
Пандемія коронавірусу спричинила безліч стресових ситуацій по всьому світу. Окрім фізичного та психологічного виснаження населення, стрес від фінансових негараздів також ввійшов у перелік основних проблем сучасного суспільства.
Фінансові експерти та психологи підібрали 8 порад, які допоможуть впоратися з грошовими негараздами у складні часи.
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Згідно з дослідженням від Laurel Road, 52% міленіалів та покоління Z шкодує про те, як вони розпорядилися власними грошима у 2020 році.
На початку нового року експерти радять відключатися та наново створювати особисті фінансові плани. Варто переглянути тогорічні пріоритети та створити нові фінансові цілі, повністю перезавантажити своє сприйняття ресурсів та можливостей.
Щоб зрозуміти, звідки гроші з'являються у вашій кишені та на що вони витрачаються, знавці рекомендують пройти корисний англомовний тест.
Онлайн-форма допоможе зрозуміти ваші переконання про важливість грошей та їх несвідоме сприйняття, яке було закладено ще за часів дитинства.
Приймаючи фінансові рішення, управляйте власною свідомістю, адже це допоможе відкинути емоційність. Перед тим, як купувати якусь річ, переведіть увагу на щось інше, наприклад, стіни чи елементи інтер'єру в приміщенні. Ви помітите, як емоційне збудження знизиться, а вартість чи практичність покупки стане більш зрозумілою.
Виділіть трохи часу, щоб записати та проаналізувати свої доходи та витрати. Складіть бюджет та заплануйте видатки на певний проміжок часу. Експерти радять використовувати правило 50/30/20, де:
Визначте можливий відсоток власного доходу, який ви зможете відкладати на довготермінові фінансові цілі. Використовуйте вищезгадане правило 50/30/20 та спробуйте його дотримуватися.
Не карайте себе за те, що в складні моменти витрачаєте власні заощадження, адже ці накопичення, насправді, для цього й існують.
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Якщо у вас є старші діти, перегляньте своє ставлення до їх освіти. У справді складні часи не варто перейматися про те, чи отримає дитина диплом вишу або ж як взяти академвідпустку. Якщо навчальний заклад проводить під час пандемії дистанційне навчання, а дитина з іншого міста та орендує житло, слід відмовитися від нього на час карантину, й таким чином заощадити трохи грошей.
Віддавати позики вчасно часто є неможливим. Перегляньте свої кредитні зобов'язання, якщо такі є, спробуйте знайти вигідніші пропозиції. Паніка в подібних ситуаціях не допоможе, тому старайтеся якомога менше думати, що й кому ви винні.
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Табуювання теми грошей та відчуття сорому завжди тільки погіршують ситуацію. Пам'ятайте, що поруч з вами завжди є небайдужі люди, друзі або близькі, які в найкритичніший момент зможуть вам допомогти.
Якщо ви потрапили до серйозної боргової ями чи не здатні забезпечити себе та свою сім'ю базовими потребами, не соромтеся розповісти про це родині чи близьким. Ситуації справді бувають різними, й інколи просто виговоритися про свої проблеми означає їх вирішити.