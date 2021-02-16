Як пережити складні часи: 8 способів покращити фінансове становище

Пандемія коронавірусу спричинила безліч стресових ситуацій по всьому світу. Окрім фізичного та психологічного виснаження населення, стрес від фінансових негараздів також ввійшов у перелік основних проблем сучасного суспільства.

Фінансові експерти та психологи підібрали 8 порад, які допоможуть впоратися з грошовими негараздами у складні часи.

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Натисніть кнопку перезавантаження

Згідно з дослідженням від Laurel Road, 52% міленіалів та покоління Z шкодує про те, як вони розпорядилися власними грошима у 2020 році.

На початку нового року експерти радять відключатися та наново створювати особисті фінансові плани. Варто переглянути тогорічні пріоритети та створити нові фінансові цілі, повністю перезавантажити своє сприйняття ресурсів та можливостей.

Перегляньте своє ставлення до фінансів

Щоб зрозуміти, звідки гроші з'являються у вашій кишені та на що вони витрачаються, знавці рекомендують пройти корисний англомовний тест.

Онлайн-форма допоможе зрозуміти ваші переконання про важливість грошей та їх несвідоме сприйняття, яке було закладено ще за часів дитинства.

Випробовуйте власну свідомість

Приймаючи фінансові рішення, управляйте власною свідомістю, адже це допоможе відкинути емоційність. Перед тим, як купувати якусь річ, переведіть увагу на щось інше, наприклад, стіни чи елементи інтер'єру в приміщенні. Ви помітите, як емоційне збудження знизиться, а вартість чи практичність покупки стане більш зрозумілою.

Складіть бюджет

Виділіть трохи часу, щоб записати та проаналізувати свої доходи та витрати. Складіть бюджет та заплануйте видатки на певний проміжок часу. Експерти радять використовувати правило 50/30/20, де:

50% доходів йдуть на фіксовані витрати , такі як оренда житла чи комунальні послуги;

, такі як оренда житла чи комунальні послуги; 30% прибутку на гнучкі витрати, тобто гроші на їжу, одяг чи розваги;

20% бюджету на довгострокові цілі, грошові фонди, заощадження на час пенсійного віку.

Ставте реальні фінансові цілі

Сформувати такий бюджет можна на комп'ютері чи смартфоні, а роздрукувати його допоможуть принтери Canon серії MegaTank. Чорнила та тонер виробництва Canon розроблені під конкретні пристрої з урахуванням всіх технічних характеристик. Порушуючи герметичність картриджів та використовуючи витратні матеріали сторонніх виробників, ви завдаєте шкоди якості друку та можете взагалі вивести принтер з ладу.

Визначте можливий відсоток власного доходу, який ви зможете відкладати на довготермінові фінансові цілі. Використовуйте вищезгадане правило 50/30/20 та спробуйте його дотримуватися.

Не карайте себе за те, що в складні моменти витрачаєте власні заощадження, адже ці накопичення, насправді, для цього й існують.

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Менше переймайтеся через освіту дітей

Якщо у вас є старші діти, перегляньте своє ставлення до їх освіти. У справді складні часи не варто перейматися про те, чи отримає дитина диплом вишу або ж як взяти академвідпустку. Якщо навчальний заклад проводить під час пандемії дистанційне навчання, а дитина з іншого міста та орендує житло, слід відмовитися від нього на час карантину, й таким чином заощадити трохи грошей.

Не панікуйте через борги

Віддавати позики вчасно часто є неможливим. Перегляньте свої кредитні зобов'язання, якщо такі є, спробуйте знайти вигідніші пропозиції. Паніка в подібних ситуаціях не допоможе, тому старайтеся якомога менше думати, що й кому ви винні.

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Спілкуйтеся про фінанси

Табуювання теми грошей та відчуття сорому завжди тільки погіршують ситуацію. Пам'ятайте, що поруч з вами завжди є небайдужі люди, друзі або близькі, які в найкритичніший момент зможуть вам допомогти.

Якщо ви потрапили до серйозної боргової ями чи не здатні забезпечити себе та свою сім'ю базовими потребами, не соромтеся розповісти про це родині чи близьким. Ситуації справді бувають різними, й інколи просто виговоритися про свої проблеми означає їх вирішити.