Для вищої освіти актуальним є питання перевірки статтей, курсових чи інших академічних робіт на плагіат. Адже дуже багато студентів можуть просто копіювати текст до своєї наукової роботи.

Тому видання Osvita.ua поділилося онлайн-сервісами та програмами, які допоможуть перевірити текст на плагіат.

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Експерти запевняють, що бувають ситуації, коли автор пише свій твір самостійно, проте деяка частина може збігатися зі статтею, тезами конференції чи іншою оприлюдненою працею. Тоді цю частину тексту краще переписати.

Отож, перевірити оригінальність тексту можна за допомогою веб-браузера, онлайн сервісів або спеціальних антиплагіатних програм. Вони можуть бути як платними, так і безкоштовними.

Як перевірити текст на плагіат: онлайн-сервіси та програми

Дивіться зручні та безкоштовні антиплагіатні онлайн-платформи і програми, які будуть корисними для перевірки українськомовних текстів.

Виявлення плагіату за допомогою веб-браузера

Найпростішим способом перевірки тексту на плагіат є використання веб-браузера. Для цього виділіть частину тексту лапками, скопіюйте його і введіть в рядок уведення (гугл-пошук).

Тому веб-браузер запропонує вам кілька посилань, за якими можна знайти такий текст. Якщо ж текст оригінальний, то з’явиться повідомлення про те, що не знайдено жодного документа чи результату.

Онлайн-сервіси та програми на виявлення плагіату

Advego Plagiatu

Цей сервіс розміщений на сайті біржі контенту Advego.com. За його допомогою можна перевірити текст на унікальність онлайн (до 95 тисяч символів) або ж завантажити безкоштовну програму Advego Plagiatus. Ця система є зручною для перевірки текстів, що мають великий обсяг.

Content-watch

Це безкоштовна версія сервісу, яка дозволяє перевіряти тексти обсягом до 10 000 символів тричі на день.

Edu-Birde

Ще одна безкоштовна онлайн-платформа для перевірки текстів на плагіат. Для цього потрібно його скопіювати фрагмент тексту, вставити у відповідне вікно, натиснути кнопку "перевірити" та зачекати. Можна також завантажити повністю весь документ.

Etxt Antiplagiat

Біржа контенту Etxt також пропонує сервіси, які дозволяють перевірити тексти на унікальність онлайн або за допомогою програми Etxt Antiplagiat, яку можна безкоштовно завантажити на комп’ютер.

Зазначимо, що перевірка тексту онлайн може бути як безкоштовною, так і платною. Без реєстрації на сайті можна безкоштовно перевірити текст до 3 000 символів, а після реєстрації – до 5 000.

Plagiarisma

Ця платформа дозволяє перевіряти тексти та виявляти збіги в Google. Вона є безкоштовною, має онлайн-версію або ж може бути завантажена на комп’ютер.

Like-Exactus

Це простий онлайн-сервіс, за допомогою якого можна безкоштовно перевіряти на плагіат академічні тексти. Перевірку можна проводити за роками та видом джерел пошуку (реферати, автореферати, зарубіжні конференції, зарубіжні тощо).