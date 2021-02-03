Ні для кого не секрет, що малий бізнес сьогодні переживає не найкращі часи. Підприємці намагаються не втрачати натхнення та адаптовуються до сучасних проблем. Від теперішніх рішень керівників напряму залежить майбутнє багатьох компаній.

Джерело: 24 канал

Освіта 24 за підтримки партнера Canon підібрала найкорисніші поради бізнесменам, як перевести свою діяльність в онлайн та збільшити власні прибутки.

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Переваги онлайн-бізнесу

Інтернет дав можливість розпочинати бізнес з мінімальними витратами. Наприклад, щоб продавати одяг, вже не потрібно витрачати гроші на оренду приміщення, зарплати консультантів, дорогі вивіски та закупівлю товару.

Можна купувати речі по факту замовлення, самостійно займатися обробкою замовлень та вкладатися тільки в мінімальну рекламу в мережі.

Окрім цього, немає жодних обмежень по охопленню цільової аудиторії, адже розповісти про себе можна будь-де. Бізнес в онлайні став перспективним не тільки для початківців, але й для розвитку вже успішних офлайн-підприємств.

Як розпочати діяльність онлайн

Перш за все, необхідно визначити свою цільову аудиторію за такими критеріями:

Географічний . Якщо ви реалізовуєте товари та послуги, визначальним моментом є розташування та їх розповсюдження. Варто окреслити, в якому регіоні діятиме ваш бізнес, навіть якщо фізичного офісу у вас немає.

Соціально-демографічний. Варто зважати на стать, вік, освіту та сферу діяльності представників цільової аудиторії. Проаналізуйте власну клієнтську базу та визначте головні та переважальні ознаки наявних та потенційних користувачів ваших послуг чи товарів.

Канали й методи бізнес-діяльності в режимі онлайн

Ви можете обрати один або ж відразу декілька каналів, наприклад, готові онлайн-платформи, власний сайт або ж соціальні мережі. Залежно від свого вибору варто почати просування підприємницької діяльності за такими методами:

SMM . Це комплекс заходів для просування бізнесу в соціальних мережах та на інтернет-платформах з великою кількістю користувачів. Власна сторінка в соцмережах не завадить будь-якому онлайн-проєкту.

Лендинг . Це сайт, який складається з однієї сторінки та використовується для продажу товарів та послуг. Такий метод просування підійде, якщо у вас невеликий асортимент товарів чи відносно малий перелік послуг.

Email-маркетинг . Маючи напрацьовану клієнтську базу, розсилка вигідних пропозицій, знижок, нових товарів чи послуг електронною поштою – ефективний метод привернути увагу чи нагадати про свій бренд. Зазвичай таку опцію обирають як додатковий метод у просуванні бізнесу.

SEO-оптимізація . Це комплекс внутрішніх та зовнішніх робіт для просування сайту в пошуковиках. Це доволі довготривалий метод, результативність якого можна оцінити тільки через кілька місяців.

Контекстна реклама. У цей метод необхідно вкладати гроші, та він є чи не найефективнішим для бізнесу в режимі онлайн. Контекстна реклама дозволяє вивести ваш сайт чи сторінку на перші позиції пошукових запитів, не використовуючи SEO-просування.

Реклама онлайн-бізнесу

Окрім вже згаданих можливостей реклами власного бізнесу у методах просування, є безліч інших шляхів зробити свій бізнес впізнаваним:

#1 Публікації на сторонніх тематичних сайтах. Маючи уявлення про свою цільову аудиторію, шукайте тематичні групи та сторінки в інтернеті, на яких ви можете знайти потенційних клієнтів. Масово поширюйте дописи про свою фірму, послуги, які надаєте та товари, які у вас можна придбати.

#2 Рекламні відеоролики. Поширення аудіовізуальної реклами – один із найефективніших методів просування бренду. Визначте імідж своєї компанії й зніміть цікавий тематичний відеоролик, який можна завантажити, наприклад, на YouTube та поширювати в мережі.

Щоб створити рекламу цікавою та динамічною, радимо знімати ролики на бездзеркальну камеру Canon EOS M50. Чудова якість відео у форматі 4К та Full HD з унікальною технологією автофокусування зробить ваш ролик оригінальним, а рекламований бренд незабутнім.

Canon EOS M50 Web Kit / Фото 24 канал

#3 Рекомендації та відгуки клієнтів. Не соромтеся запитати у клієнта про якість та користь наданих послуг. Запропонуйте йому залишити відгук про вашу компанію. Це не тільки підвищить рівень довіри до вашого бізнесу, але й дозволить зрозуміти, що необхідно покращити.

#4 Не забувайте про офлайн. Навіть якщо ваша підприємницька діяльність повністю перейшла в онлайн-режим, не забувайте про зовнішню рекламу в офлайні. Якщо ви надаєте послуги виключно в межах конкретної території, місцеві дошки оголошень й досі залишаються ефективним методом пошуку потенційних клієнтів.

Придумайте цікаву рекламу свого бізнесу, яка б привертала увагу перехожих. Для друку оголошень радимо використовувати принтери Canon серії MegaTank. Завдяки фірмовим якісним чорнилам ваша реклама довго не вигоратиме на сонці та не розмиється від дощових злив.

Чорнильниці принтерів Canon серії MegaTank / Фото 24 канал

Проміжні результати

Отже, ви обрали канали та методи для бізнесу, взялися рекламувати свої товари чи послуги в інтернеті, та на цьому робота не закінчується. Контролюйте проміжні результати, аналізуйте, робіть висновки та оперативно реагуйте на зміни.

Якщо щось пішло не так й немає жодного результату, варто вносити корективи до основної стратегії. При цьому, універсальної перевірки всіх методів та каналів не існує, адже кожен вид бізнесу в режимі онлайн має свою специфіку.