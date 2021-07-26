У Мін'юсті запевнили, що відновити можна загублені, залишені на непідконтрольній території, пошкоджені, знищені або ж взагалі не отримані на окупованій території документи.

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За їх словами, для переселенців відновити такі документи буває доволі складно, оскільки навчальний заклад, де вони навчалися, і уся його документація може залишитись на непідконтрольній території або заклад вже було ліквідовано.

Проте у законодавстві містяться норми, що регулюють питання відновлення або видачі дублікатів документів про освіту для внутрішньо переміщених осіб. Важливо знати алгоритм дій для отримання дубліката документа про вищу освіту,

– пояснюють у міністерстві.

Як відновити диплом про вищу освіту

Тож, щоб відновити документи, особа має звернутись із відповідною заявою до МОН у разі, якщо вона:

виконала увесь навчальний план;

пройшла державну атестацію у своєму вищому навчальному закладі, який розташований на окупованій території;

відмовилась отримувати документ про освіту, що не відповідає українському законодавству.

До заяви потрібно додати копію документа, що посвідчує особу, а також академічну довідку чи залікову книжку (якщо вона є).

"Якщо особа отримала у 2014 році документ про вищу освіту, зразок якого не відповідає національному законодавству, вона має також звертається до МОН із заявою і копією отриманого документа про вищу освіту з вишу, що знаходиться на окупованій території", – запевнили у відомстві.

Після цього МОН визначить університет в іншому регіоні (на підконтрольній українському уряду території), який виготовить і видасть документ про вищу освіту і додаток до нього для переселенця.

Важливо! Інформація, яка стосується навчання випускника (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), обов’язково перевіряється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) для підтвердження достовірності факту здобуття освіти.

У разі закінчення навчального закладу до 2014 року, дублікат документа про вищу освіту державного зразка та додаток до нього також можна отримати, подавши відповідну заяву МОН.

Що робити, якщо у МОН відмовили

У випадку відмови МОН у визначенні вишу, який має забезпечити виготовлення і видачу документа про вищу освіту і додатка до нього, випускник може подати до суду.

При подачі такої заяви до суду, необхідно вказати:

який конкретно факт необхідно встановити;

причини неможливості отримати документи, що встановлюють даний факт у досудовому порядку (відмова МОН, яка і підтвердить таку неможливість);

усі можливі докази, що можуть підтвердити встановлений факт.

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