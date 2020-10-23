Іноді навчання школі супроводжується певними труднощами. І часто батьки, аби їх подолати, змінюють заклад освіти. Але як таке рішення впливає на розвиток дитини та чим батьки можуть допомогти – читайте у матеріалі.

У середньому, згідно статистики, за 11 років навчання школярі змінюють дві школи, передає видання Ukr.media.

Цікаво! Як учні будуть навчатися після канікул та якою буде зарплата вчителів: підсумки тижня в освіті

Отож, на рішення перейти до іншої школи впливають різні фактори: зміна місця проживання, непрофесійні вчителі, відсутність контакту з однокласниками, медичні показники тощо. Причиною переведення може бути й булінг.

Як перехід до нової школи впливає на дитину

В цьому є певні плюси: такі зміни допомагають дитині розвинути в собі комунікаційні навички, дозволяють побачити різноманітність колективів, вчать підлаштовуватися під нові правила.

Але водночас це може завдати серйозного стресу для дитини будь-якого віку. Зокрема, складним процесом для дитини є адаптація до школи. І якщо першокласникам не потрібно вливатись у новий колектив, бо вони самі його створюють, то іншим учням, які перейшли до нової школи, вливатися у нову групу доведеться.

Але, на жаль, шкільний клас не завжди із задоволенням приймає нових членів, оскільки там вже є свої правила та лідери.

Доволі складана ситуація може виникнути з підлітком. Провідною діяльністю цього вікового етапу є інтимно-особистісне спілкування з однолітками. Адже діти в цьому віці можуть гармонійно розвиватися лише тоді, коли у них є друзі й можливість спілкуватися з ровесниками.

Якщо у підлітка добре склалися стосунки з однокласниками у старій школі, то перехід до нового закладу може бути болісним і тому його варто уникнути.

Окрім того, психологи не рекомендують переводити дитину до іншої школи під час бурхливого протікання вікової кризи. Адже це може негативно вплинути на стосунки батьків та дітей. Адже в цей момент дитина зазвичай знаходиться у постійному стресі, причинами якого є внутрішні зміни.

Як батьки можуть допомогти

Насамперед варто підготувати дитину до зміни школи, розповісти про те, що незабаром вона навчатиметься в іншому місці. Бажано сказати точні дати.

Потрібно, якщо є така можливість, з'їздити до нової школи на екскурсію: показати будівлю, познайомити з майбутнім класним керівником, однокласниками.

Далі треба чесно пояснити причини, через які сім’я змушена змінити освітній заклад.

Експерти наголошують, що варто бути уважними до почуттів дитини, поважати її емоції й бажання. Якщо дитина не хоче переходити, то спробувати знайти компроміс.