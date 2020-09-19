Вчені довели, що телевізор згубно впливає на школярів. Так, за дві години перегляду в день прирівнюють до втрати чотирьох місяців навчання. На досягнення учнів також погано впливає безглузда робота за комп’ютером.

Дослідження провели австралійські вчені, наукову статтю опублікував журнал PLOS One.

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Цікаво, що фахівці вивчили понад 1200 дітей 8-9 років. Вони стежили за тим, скільки часу в день школярі витрачають на перегляд телебачення і вивчали їхню успішність за два роки.

Результати дослідження: з’ясувалося, що дві години перегляду телебачення в день дорівнює втраті чотирьох місяців навчання (якщо оцінювати лише два років освіти).

Так, у тих дітей, які частіше дивилися телебачення і користувалися комп’ютером значно знизилися навички читання і рахунку через два роки,

– пояснила керівниця дослідження Ліза Манді.

Вона вважає, що за допомогою цих даних батьки почнуть обмежувати неякісний час дітей, який вони проводять перед телеекраном або монітором комп’ютера.

Цікаво, що ще одне дослідження у Бристольському університеті довели, що діти проводять втричі більше часу перед телевізором, якщо так само роблять їхні батьки. Так, в родинах, де батьки щобудня дивляться телевізор понад 2 години діти більш схильні перейняти цю звичку.