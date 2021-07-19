Як пандемія вплинула на стан шкільної освіти в світі: масове дослідження

Дослідники з ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та Світового банку провели масштабне опитування щодо впливу пандемії COVID-19 на якість освіти у всьому світі. Скільки шкіл припинили навчання через коронавірус – читайте у статті.

Загалом досліджено 142 країни в період з лютого до травня 2021 року. Охопили дошкільну, початкову та середню освіту.

До теми Як будуть оцінювати учнів початкових класів у новому навчальному році: рекомендації МОН

"Вимірювання втрат навчання є найважливішим першим кроком до пом’якшення наслідків коронавірусу", – сказала директорка Інституту статистики ЮНЕСКО Сільвія Монтойя.

Результати опитування

Приблизно 40% країн подовжили навчальний рік на літо , і така ж частка країн визначили пріоритетними окремі програми чи курси. Але понад половина країн повідомили, що жодних коригувань не було зроблено.

, і така ж частка країн визначили пріоритетними окремі програми чи курси. Але понад половина країн повідомили, що жодних коригувань не було зроблено. Багато країн вжили заходів протиепідемічної безпеки в екзаменаційних центрах, зокрема 28% скасували іспити в початковій школі, а 18% країн зробили це в старших класах.

Водночас країни з низьким рівнем доходу не змогли вжити навіть найосновніших заходів для повернення до школи. Наприклад, менше 10% повідомили, що мають достатньо масок, мила та інших засобів безпеки.

для повернення до школи. Наприклад, менше 10% повідомили, що мають достатньо масок, мила та інших засобів безпеки. Більшість країн забезпечили дистанційним навчанням своїх учнів: радіо- та телевізійні трансляції були більш популярними серед країн з низьким рівнем доходу, а країни з високим рівнем доходу навчалися онлайн. Однак, більше третини країн з низьким рівнем доходу повідомили, що дистанційно змогли навчатися менш як половина учнів початкових класів.

Зазначимо, що у 2020 році школи в усьому світі були повністю закриті на всіх рівнях навчання в середньому протягом 79 навчальних днів, що становить приблизно 40% загальної кількості днів навчання.

Окрім того, 49% країн збільшили свій бюджет на освіту у 2020 році, тоді як 43% бюджет не змінювали. 60% країн у наступному році планують збільшити бюджет на освіту.

До слова, 2021 рік планують розпочати у звичному режимі. Так, міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів обов'язково повинні навчитися очно. За його словами, на дистанційне навчання підуть не всі, а за забарвленням територій.