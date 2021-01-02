Через новий коронавірус на початку 2020 року майже всі школи й університету світу довелося закрити та перевести на дистанційне навчання. Як виглядало навчання, коли послабили карантинні обмеження – читайте в матеріалі.

За даними ЮНЕСКО, понад 1 мільярд студентів застрягли вдома після того, як їх навчальний заклад закрили на карантин, зазначає CNN.

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Як вплинув COVID-19 на освіту

Через деякий час багато навчальних закладів знову відкрилися. Але тепер діти повинні дотримуватись соціальної дистанції, носити засоби захисту та користуватися антисептиками. Можливо, їм навіть доведеться пройти перевірку температури, щоб залишатися і вчитися.

Попри те, що багато хто повернувся до навчання, студенти все ж пропустили такі важливі етапи, як випускний. Адже велике скупчення людей призводить до поширення коронавірусу у світі.

Як діти навчаються в період пандемії COVID-19 / Фото Getty Images / AP / TASS