Як українці оцінюють вищу освіту в наших університетах та за кордоном: опитування
Джерело:Соціологічна служба R@B Group
Українські абітурієнти цього року подали понад 1,8 мільйона заяв для вступу. Найпопулярнішими виявилися університети у Києві та Львові. Водночас дослідження показують, що лише 15% українців вважають навчання у наших вишах якісним.
Водночас близько 40% українців зазначили, що освіта за кордоном – якісніша. Такі дані громадської думки оприлюднила Соціологічна служба R@B Group.
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Соцопитування показало, що третина респондентів (33%) вважають, що справжній рівень знань в українських і зарубіжних навчальних закладах приблизно однаковий. А кожен десятий (12%) не змогли відповісти на це питання.
Якщо порівнювати з 2017 роком, то помітно, що зменшилася кількість тих, хто вважає рівень знань в українських вишах кращим, і помітно зросла кількість тих, хто вважає рівень знань в Україні й за кордоном однаковим.
Де якісніша освіта: результати опитування
- 49% українців вважають, що в Україні можна отримати гарну освіту, але 12% дотримується протилежної точки зору.
- 31% опитаних вважають, що отримати гарну освіту в Україні наскільки можливо, настільки й ні, а ще 8% – не визначились.
Найбільші розбіжності у питанні, чи можна отримати гарну освіту в Україні, пов’язані з місцевістю і регіоном проживання. Так, значно частіше рівень знань в українських університетах вважають найкращим жителі сільської місцевості, а також західного і східного регіонів. У той же час, рівень зарубіжної освіти вище оцінюють українці у віці до 40 років і жителі Західної України.
Опитування серед українців про те, де якісніша освіта
Проте щороку чимало українських абітурієнтів їде на навчання за кордон, особливо Польщу. Наприклад, в 2017 році до польських вишів вступили понад 33 тисячі українців, зараз ця кількість зросла вдвічі.
Де батьки хочуть навчати своїх дітей:
- в Україні – 22%,
- в США – 13%,
- в Німеччині і Швеції – по 10%,
- в Канаді і Польщі – по 7%,
- в Англії, Чехії та Франція – по 2%.
При цьому 15% опитаних вважають, що дитина сама має вирішувати, де хоче вчитися.
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Що відомо про це опитування? Воно проводилося з 10 до 21 липня 2021 року методом особистого інтерв’ю. Так, опитали майже дві тисячі респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України.
До слова, цього року найпопулярнішими серед абітурієнтів вишами стали:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка – понад 54 тисячі заяв.
- Львівський національний університет імені Івана Франка – понад 47 тисяч заяв.
- НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" – понад 46 тисяч заяв.
- Національний авіаційний університет – майже 39 тисяч заяв.
- Національний університет "Львівська політехніка" – понад 37 тисяч заяв.
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – понад 32 тисячі заяв.
- Київський національний торговельно-економічний університет – майже 30 тисяч заяв.
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – понад 26 тисяч заяв.
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – понад 20 тисяч заяв.
- Київський університет імені Бориса Грінченка – понад 18 тисяч заяв.