Водночас близько 40% українців зазначили, що освіта за кордоном – якісніша. Такі дані громадської думки оприлюднила Соціологічна служба R@B Group.

До теми Які професії будуть затребувані в майбутньому: названі сфери та навички

Соцопитування показало, що третина респондентів (33%) вважають, що справжній рівень знань в українських і зарубіжних навчальних закладах приблизно однаковий. А кожен десятий (12%) не змогли відповісти на це питання.

Якщо порівнювати з 2017 роком, то помітно, що зменшилася кількість тих, хто вважає рівень знань в українських вишах кращим, і помітно зросла кількість тих, хто вважає рівень знань в Україні й за кордоном однаковим.

Де якісніша освіта: результати опитування

49% українців вважають, що в Україні можна отримати гарну освіту, але 12% дотримується протилежної точки зору.

31% опитаних вважають, що отримати гарну освіту в Україні наскільки можливо, настільки й ні, а ще 8% – не визначились.

Найбільші розбіжності у питанні, чи можна отримати гарну освіту в Україні, пов’язані з місцевістю і регіоном проживання. Так, значно частіше рівень знань в українських університетах вважають найкращим жителі сільської місцевості, а також західного і східного регіонів. У той же час, рівень зарубіжної освіти вище оцінюють українці у віці до 40 років і жителі Західної України.



Опитування серед українців про те, де якісніша освіта

Проте щороку чимало українських абітурієнтів їде на навчання за кордон, особливо Польщу. Наприклад, в 2017 році до польських вишів вступили понад 33 тисячі українців, зараз ця кількість зросла вдвічі.

Де батьки хочуть навчати своїх дітей:

в Україні – 22%,

в США – 13%,

в Німеччині і Швеції – по 10%,

в Канаді і Польщі – по 7%,

в Англії, Чехії та Франція – по 2%.

При цьому 15% опитаних вважають, що дитина сама має вирішувати, де хоче вчитися.



В якій країні, за бажанням батьків, можуть навчатися їхні діти

Що відомо про це опитування? Воно проводилося з 10 до 21 липня 2021 року методом особистого інтерв’ю. Так, опитали майже дві тисячі респондентів у віці від 18 років у всіх регіонах України.

До слова, цього року найпопулярнішими серед абітурієнтів вишами стали: