Це роблять для того, щоб залучати учнів до самоконтролю та самооцінювання. Завдання формувального оцінювання – мотивувати і надихати дитину на навчання, формувати її впевненість у собі, стимулювати бажання вчитися тощо.

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Як батькам дізнатися про навчальні досягнення дитини в 1– 4 класах НУШ? Для цього існує документ "Свідоцтво навчальних досягнень". Учитель заповнює його двічі на рік. Проте оцінок чи балів там немає.

Складається таке свідоцтво з двох частин: характеристики наскрізних умінь учня та результатів навчання за предметами чи інтегрованими курсами.

У 1 – 2 класах результати навчання учнів описуються такими фразами:

"має значні успіхи",

"демонструє помітний прогрес",

"досягає результату за допомогою дорослих",

"потребує уваги й допомоги тощо".

Особливістю підсумкового оцінювання учнів 3 – 4 класів є поділ на тематичне, семестрове та річне. А ще у цих класах результати навчання оцінюють за чотирма рівнями: початковий, середній, достатній та високий.

Формувальне оцінювання – це оцінювання в процесі навчання: щоб зрозуміти, як пройдено певний етап, чи немає затримки, чи діти не збились із заданого напрямку,

– розповідає експертка Марина Пристінська.

Оцінюючи учнів за певними критеріями, педагог показує дітям, що саме вони мають вивчити. Це допомагає вчителю скласти покроковий план навчання учнів.

Яка роль учителя в цьому процесі? Спочатку вчитель надає учням чітке та зрозуміле бачення навчальної мети та кінцевого результату. Також педагог має тут продемонструвати зразки робіт високого та низького рівня успішності.

Згодом вчитель допомагає учням ставити власні цілі, надає регулярний описовий зворотний зв’язок та навчає учнів оцінювати власні досягнення. А потім за результатами оцінювання визначає подальші кроки в навчанні учнів.



Оцінювання учнів у класі / Фото НУШ

Окрім того, у навчальному процесі діти хочуть, щоб їх хвалили за добре виконану роботу, а також потребують допомоги, коли відчувають труднощі.

Саме тому важливий конструктивний зворотний зв’язок від учителя. Саме описовий зворотний зв’язок надає дорожню карту, у якій зазначено, де перебуває дитина в процесі отримання знань і що вона має зробити, щоб успішно йти далі.

Які фрази вчителю варто забути

Нижче наведені приклади слів, які вживають вчителі, щоб підтримати чи оцінити учнів. Але ці слова зовсім не інформують про те, де учень зараз і куди йому йти далі, тож варто їх позбуватись:

Молодець

Добре

Чудово

Супер

Найкраща робота

Працюєш не в повну силу

Можеш краще

Старайся

А ще саме ці слова формують в учнів певні упередження та знищують інтерес до навчання.

Зворотній зв'язок

Описовий зворотний зв’язок — це відгук учителя про виконані навчальні завдання, пов’язаний саме з результатами діяльності учнів. У ньому вчитель підкреслює те, що зроблено правильно, та спонукає до наступних дій.

Що значить ефективний зворотний зв’язок від вчителя? Згідно з дослідженнями, ефективний зворотний зв’язок має 5 важливих характеристик:

Спрямовує увагу на прогнозування навчання, вказуючи на сильні сторони та пропонуючи конкретні кроки для вдосконалення. Відбувається під час навчання, до виставлення бала. Тобто тоді, коли ще є час щось удосконалити. Стосується часткового розуміння. Якщо робота учня не демонструє хоча б часткового розуміння поняття чи процесу — зворотний зв’язок не є ефективним. У такому випадку треба дитину навчати. Ефективний зворотний зв’язок не замінює самостійного мислення учнів. Їм не доводиться аналізувати, якщо вчитель сам усе пояснює, а це шкодить процесу навчання. Зворотний зв’язок має бути обмеженим. За один раз варто давати дитині стільки інформації, скільки вона може опанувати та виправити.

Як вчителю описати результати учня: приклади

Як вчителю надати ефективний описовий зворотний зв’язок? Описовий зворотний зв’язок – це одна з ефективних стратегій формувального оцінювання.

Такий фідбек має стосуватися якості виконання завдання, а не учня особисто.

Приклад: "Презентація змістовна, цікава. Ти обрала захопливі ілюстрації. Щоб почути, що ти говориш, треба було дуже прислухатися і хотілося побачити твої очі, коли ти розповідала про вчинок героя".

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Вчителю варто зосередитись на тому, як добре, а не швидко, учні досягли мети.

Приклад: "Ти дібрав для презентації ілюстрації, які цікаво розглядати, і уривок, що захоплює з першого речення. Знаю, що ти витратив на це трохи більше часу, ніж планував".

Орієнтуйтесь на якість, а не на кількість виконаної роботи.

Приклад: "Ти обрала для читання невелику за обсягом книгу, у якій ідеться про важливу проблему збереження навколишнього середовища. Твоя презентація вийшла змістовною та цікавою для всіх нас".

Опишіть конкретні кроки, як учні можуть покращити свою роботу.

Приклад: "Ти назвав три причини того, чому тобі сподобалася книга. Наведи до кожної причини аргументи, адже наразі не зрозуміло, що саме тобі здалося смішним і чому саме тобі сподобалися головна героїня та її собака".

Важливо! Описовий зворотний зв’язок краще не поєднувати з балами. Коли учні одночасно отримують оцінку в балах та описовий зворотний зв’язок, вони, зазвичай, зосереджуються на оцінці. А користь від описового зворотного зв’язку втрачається.

Принцип 3 компліменти + 1 критика

Принцип "3 компліменти + 1 критика" сприяє позитивній поведінці. Якщо ж буде 2 компліменти + 1 критика – то можна сподіватися на нейтральну поведінку учня. А ось 1 комплімент та 1 критика – це дасть у сумі негативний учнівський фідбек.

Також обов’язково запитайте в учнів, чи зрозумілий їм ваш зворотний зв’язок, чи вони розуміють, що потрібно зробити для вдосконалення своєї роботи.

Важливий момент: для успішного навчання діти мають брати відповідальність на себе. Це можливо, якщо вони знають свою мету та шляхи її досягнення, а також мають конструктивну підтримку від інших.