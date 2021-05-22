Власним досвідом оцінювання у двох країнах поділилася канадійка українського походження Андрея Кардаш. Вона викладає англійську мову та літературу в Новопечерській школі та координує освітню програму в Канаді.

До теми Чому дітям не варто гнатися за високими оцінками та як батькам реагувати на низькі бали

Як оцінюють дітей в Україні та в Канаді

За словами Андреї Кардаш, у Канаді діє стобальна система оцінювання, і там є чітко прописані критерії. Вони визначають, що повинен уміти учень, якими знаннями й компетенціями володіти, щоб отримати певний бал.

Зазначимо, що в Україні також існують загальні критерії оцінювання у вигляді переліку характеристик. Проте в Канаді вони оформлені в зручні таблички, які кожен педагог може відразу брати в роботу.

Це значно спрощує роботу вчителя і знімає багато запитань із боку батьків та учнів щодо оцінок. Для зручності, я навіть виставляю оцінки для себе в стобальній системі, а потім переводжу у 12-бальну шкалу,

– додає експертка.

Вчителька переконує, що в Каналі оцінка – це просто цифра, вона нічого не показує. "Значно важливіше, яким навичкам учень навчився, які компетенції розвинув, і який його особистий прогрес", – додала вона.



Учня варто оцінювати і словами / Фото DW

Кардаш запевнила, що учні в Канаді не так бігають за оцінками, як в Україні. Адже в нашій країні часто можна почути від учнів фразу: "А ви поставите мені 12? Що мені треба зробити, щоб було 12?".

Освітнянка вважає, що ця проблема в Україні розвинулася через сім’ї. Так, в Канаді під час вечері батьки запитують дітей, що нового вони вивчили сьогодні. Натомість в українських родинах звучать питання “Яку оцінку ти отримав сьогодні з математики?” тощо.

Описовий відгук учнів

Також в Канаді використовують ще один зручний інструмент для оцінювання – описовий відгук. Він доводить, що у школах важлива не лише оцінка, а й особистий прогрес і здобуті знання учня.

Так, під час підсумкового оцінювання вчитель має виставити бали. Але протягом навчання звичайну оцінку можна легко поєднати з описовим коментарем або взагалі обійтися лише ним,

– наголосила Андре Кардаш.

Вона навела приклад описового відгуку до усної презентації учня:

"Маріє, дякую за презентацію! Я думаю, що візуальний матеріал дуже якісний та інформативний, але слів на слайдах забагато. Під час презентації онлайн глядачі повинні встигнути прочитати те, що на твоїх слайдах. Тому інформацію потрібно подавати стисліше".

Експертка наголосила, що в канадських школах існує дуже багато слів, окрім "добре" й "чудово", щоб зробити позитивний відгук.

"Якщо переді мною учень, який зазвичай усе виконує на відмінно, важливо мотивувати його розвиватися далі. Тому я можу запитати: "А як це саме можна сказати іншими словами? А які ще точки зору існують щодо цієї теми?", – каже вона.

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Водночас у немотивованої дитина для початку треба дізнатися, чому це так. "І якщо вона захоплюється спортом, а не шкільними дисциплінами, можна запропонувати їй підготувати презентацію чи есе про спорт”, – радить педагогиня.

Самооцінювання

На своїх уроках вчителька Андрея також пропонує учням самим виставляти собі оцінки. А потім порівнювати їх з оцінкою вчителя або оцінити один одного.

Все це змінює ставлення учня до самого процесу оцінювання. Воно показує, що в оцінюванні є момент суб’єктивності й що воно потрібне в першу чергу для самоперевірки, щоб розвиватися далі,

– переконана педагогиня.

Не треба боятися робити помилки

Андреа Кардаш радить вчителям перестали боятися робити помилки. "Якщо учні будуть думати, що перед ними ідеал, який усе знає, у них може виникнути сумнів, що вони теж цього досягнуть. А цього не повинно бути", – вважає вона.

Тому іноді вчителька навмисне помиляється перед учнями. Одного разу я написала на дошці слово "red" і питаю: що воно означає? Діти відповідають – "червоний".

"А ще що? Може "читав"? "Ні", – відповідають вони, слово "читав" не так пишеться. Вони досі згадують мені, що я не знаю другої форми дієслова "читати" в минулому часі. Але тоді я можу використати це на свою користь", – сказала вона.

До слова, школи у багатьох містах України вирішили продовжили термін навчального року для школярів. Тож, вони проводитимуть для дітей уроки в червні. В яких регіонах учні будуть навчатися влітку – читайте за посиланням.