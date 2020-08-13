Міністерство освіти і науки надало роз'яснення щодо викладання навчальних предметів у школах в новому навчальному році. Зокрема, у відомстві пояснили, як виставляти оцінки учням та як планувати роботу вчителеві.

Як оцінюватимуть учнів у новому навчальному році

У рекомендаціях Міністерстві освіти наголосили, що при виставленні тематичної оцінки вчителі мають враховувати всі види навчальної діяльності учня протягом вивчення теми.

Цікаво Яким повинен бути директор школи: МОН розробило професійний стандарт

Так, семестрове оцінювання здійснюватимуться на підставі тематичних оцінок. При цьому варто враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня з певного предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюватиметься на підставі семестрових оцінок. Зазначимо, що воно не обов’язково має бути середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри.

Окрім того, у МОН наголосили, що відповідно до чинних нормативних актів семестрова і річна оцінки учнів можуть підлягати коригуванню.

Як учителі мають планувати роботу

Також у Міністерстві пояснили, що вчителі мають планувати свою роботу у довільній формі. Можна використовувати друковані чи електронні джерела тощо.

Адже формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. "Встановлення універсальних стандартів таких документів у школи міста, району чи області є неприпустимим", – наголошують у МОН.

До теми Як працюватимуть школи в червоних зонах з 1 вересня: пояснення Шмигаля

Там наголосили, що автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі.

Також учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, та самостійно визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

"Адміністрація школи або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його", – йдеться у рекомендаціях МОН.

Як працюватимуть школи в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я опублікувало тимчасові рекомендації для роботи шкіл з 1 вересня. Зокрема, важливо забезпечити дотримання соціальної дистанції та правил гігієни.

А прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що з 1 вересня учні підуть до школи, незважаючи на пандемію коронавірусу, проте в містах "червоної зони" для школярів будуть вводити двотижневий карантин.

Як організувати навчання у школі в період пандемії:

не допускати до роботи вчителі з температурою понад 37,2°C; розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей; пересуватися та заходити в приміщення школи в масці, але під час занять учням можна буде зняти маску; скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час; за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі; провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин тощо.



Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу