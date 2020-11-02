З 2022 року в Україні ухвалили новий державний стандарт базової середньої освіти, який продовжує реформи "Нової української школи" у 5-9-х класах. У цьому документі вже заклали критерії, за якими оцінюватимуть учнів та вчителів.

Всі деталі щодо нового держстандарту розповіли директор Українського інституту розвитку освіти Вадим Карандій та заступник директора Команди підтримки реформ при МОН Роман Шиян, передає видання "Освіторія".

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За новим держстандартом, піклування про себе віднесли до соціальних потреб. Також врахована потреба досягти психологічної гармонії (галузь має назву "Соціальна і здоров’язбережувальна"). Вивчають усе необхідне лише на предметі "Основи здоров’я".

Новий стандарт дозволяє звернення до цієї теми і на уроках з предметів галузі "Громадянська та історична", а розвиватимуть ще й екологічну грамотність, і підприємливість, і вміння вчитися протягом життя.

Як будуть оцінювати учнів у школах НУШ

Для кожної галузі визначено мету та вимоги до обов’язкових результатів навчання, а це означає перехід від загальних до конкретних результатів, зокрема і до орієнтирів для оцінювання.

Стандарт передбачає, що оцінювання має обов’язково включати визначення індивідуального прогресу учня. Що перевірятимуть на ДПА? Конкретні результати — це те, що згодом перевірятимуть під час підсумкового оцінювання.

Наприклад, що має вміти учень у 5-6 класі на уроці інформатики? Важливо перевірити правдивість інформації та надійність джерел. Як учень це має робити? Наводити аргументи, використовувати запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації тощо.

А у 7-9 класах школяр має аргументовано доводити чи спростовувати аутентичність зображення, відео, аудіо. Як саме? Перевіряє факт редагування за допомогою цифрових інструментів та технологій.

Якою буде підготовка вчителів

При підвищенні кваліфікації буде враховано два нові моменти:

затвердження професійних стандартів педагогічної діяльності — це головна рамка професійних компетентностей, які має опанувати вчитель, щоб працювати у школі;

створення Центрів професійного розвитку педагогічного працівника. Вони допомагатимуть визначитися з траєкторією розвитку вчителя та підтримуватимуть вчительські спільноти тощо.

Які вчителі проходитимуть підвищення кваліфікації? Підвищення кваліфікації стосуватиметься всіх вчителів, незалежно від того, що вони викладатимуть – окремий предмет чи інтегрований курс. Таке навчання розпочнеться у 2021 році.

Перепідготовка буде проходити в інституті післядипломної освіти педагогічних працівників. Також їх можуть організовувати громадські організації за підтримки міжнародних партнерів.

Коли у школах почнуть навчатись за новим Державним стандартом? Учні 5-х класів почнуть навчання за новим Державним стандартом із вересня 2022 року. Пілотування Державного стандарту базової середньої освіти розпочнеться у вересні 2021 року.