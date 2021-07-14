У МОН вважають, що загальну оцінку у балах варто замінити на вербальну оцінку окремих результатів навчання, яка може також визначити рівень результатів дитини.

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Як будуть оцінювати учнів початкових класів

Для уніфікації термінів і зручності їх використання введення оцінювання учня пропонують називати вербальною оцінкою, а оцінювальне судження із зазначенням рівня – рівневою оцінкою. Їх можна виражати усно та письмово.

Для позначення рівня МОН пропонує використовувати такі позначки:

П (початковий рівень);

С (середній рівень);

Д (достатній рівень);

В (високий рівень).

Міносвіти рекомендує частіше використовувати саме вербальну оцінку.

Вона підходить як для оцінювання особистих надбань учнів початкових класів, так і для об’єктивних результатів навчання,

– кажуть у МОН.

Водночас рівнева оцінка може допускатися лише для результатів навчання учнів 3 – 4 класів (на підставі рішення педради).

Що таке оцінювальне судження Це оцінювання, яке виражає не лише емоційне сприйняття результатів роботи учня, його прогресу (типу, "Молодець", "Чудово" тощо), а й розкриває суть досягнутого результату відповідно до очікувань.



У наказі також є орієнтовна рамка оцінювання за рівнями. Окрім того, запропоновані нові форми свідоцтв досягнень для 1 – 2 і 3 – 4 класів.

Так, у свідоцтві досягнень учня МОН пропонує надавати розгорнуту характеристику результатів навчання учнів та учениць, які вони здобули протягом навчального року.

Свідоцтва досягнень містять такі частини:

Характеристика навчальної діяльності;

Характеристика результатів навчання з окремих освітніх галузей;

Рекомендації вчителя;

Побажання батьків / осіб, що їх замінюють.



Так виглядає примірник свідоцтва досягнень учня / Скріншот НУШ

У МОН додали, що оцінка є конфіденційною інформацією, доступною лише для учня/учениці і їх батьків. Сказати батькам про оцінки дитини можна під час індивідуальної зустрічі, записавши їх в зошит, щоденник тощо.

Як будуть оцінювати учнів 5 – 9 класів НУШ

В Україні ухвалили новий державний стандарт базової середньої освіти, який продовжує реформи "Нової української школи" у 5 – 9 класах. У документі вже заклали критерії, за якими оцінюватимуть учнів.

Стандарт передбачає, що оцінювання має обов’язково включати визначення індивідуального прогресу учня. Що перевірятимуть на ДПА? Конкретні результати — це те, що згодом перевірятимуть під час підсумкового оцінювання.

Наприклад, що має вміти учень у 5 – 6 класі на уроці інформатики? Важливо перевірити правдивість інформації та надійність джерел. Як учень це має робити? Наводити аргументи, використовувати запропоновані ресурси для перевірки сумнівної інформації тощо.

А у 7 – 9 класах школяр має аргументовано доводити чи спростовувати аутентичність зображення, відео, аудіо. Як саме? Перевіряє факт редагування за допомогою цифрових інструментів та технологій.

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До слова, школи вже почали підготовку до нового навчального року. Зокрема, зараз активно вакцинують освітян, щоб почати навчання у звичному режимі.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що дитячі садочки, спеціальні установи і учні 1 – 4 класів обов'язково повинні навчатися очно. А на дистанційне навчання школярі будуть йти "за забарвленням територій".