У МОН запевнили, що система оцінювання результатів навчання учнів 1 – 4 класів має рекомендаційний характер.

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Після реформи НУШ в українській початковій школі вирішили відмовитися від бальних оцінок, замінивши їх вербальними (такими собі оцінювальними судженнями про навички учнів).

Проте у вчителів виникли питання щодо нових правил оцінювання, тому експерти відповіли на них.

Вчитель буде оцінювати вміння учнів і давати поради

Керівниця відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту шкільної освіти в НУШ Наталія Пархоменко запевнила, що перелік умінь учнів має співвідноситися з очікуваними результатами досягнень.

Вербальне оцінювання не передбачає постійного проведення перевірних робіт. Навчання має будуватися таким чином, щоб після виконання кожного завдання вчитель міг визначити рівень умінь дитини і надати зворотній зв’язок,

– сказала вона.

За її словами, поступ дитини відстежується постійно, а підсумкове оцінювання здійснюється лише наприкінці навчального року.

Пархоменко пояснила, що якщо раніше вчитель ставив оцінки за домашню, класну, контрольну роботи, то дитині було важко зрозуміти за оцінкою, над чим потрібно попрацювати. Тому у МОН запропонували оцінювати досягнення дитини за певним умінням. Приміром, дитина вміє обчислювати в межах 10, якщо це перший клас, або в межах 100, якщо це другий клас.

"Тобто учитель оцінює конкретне вміння дитини та дає їй зрозуміти, над чим потрібно ще працювати", – пояснила методистка.

Школа може мати власну систему оцінювання

У нових рекомендаціях змінено підходи до вираження оцінки. Окрім поняття "вербальна оцінка", з’являється ще й "рівнева оцінка" – але за бажанням закладу.

Рівневі оцінки у Міносвіти пропонують використовувати як один із варіантів оцінювання (і тільки у 3 – 4 класах). Так, рівень знань позначатимуть літерами:

П – початковий,

С – середній,

Д – достатній,

В – високий.

Але рівнева оцінка також має супроводжуватися оціночним судженням учителя про те, над чим конкретно учневі треба попрацювати. Якщо заклад вирішить використовувати таку систему оцінювання, то вона відображатиметься і у свідоцтві досягнень (табелях).

Окрім того, учителі й школи отримали автономію у виборі системи оцінювання (можна запровадити навіть абсолютно нову – авторську).

Проте, за словами Пархоменко, оцінювання не повинно призводити до розподілу учнів на групи за рівнем індивідуальних можливостей. Це категорично заборонено.

Нове оцінювання – це повернення до колишньої системи

Водночас експерт з питань освіти "Інституту майбутнього" Микола Скиба вважає, що рівневе оцінювання за допомогою літер – це повернення до колишньої 5-бальної системи.

На його думку, дітей начебто не оцінюють, але батьки все одно перекладатимуть цю систему на звичну їм п’ятибальну шкалу, тому для учня це перетвориться у систему чітких відміток.

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А експерт Володимир Онацький написав у фейсбуці, що МОН фактично пропонує повернутись до радянської системи оцінювання.

За його словами, головні проблеми початкової школи, які МОН намагається приховати, змінюючи систему оцінювання, полягають в тому, що:

значна частина учнів починає навчання ще будучи фізично, психологічно та інтелектуально не підготовленими;

проблема з навчанням у школах дітей, що мають вади інтелектуального, психічного характеру (такі діти повинні мати асистента, адже потребують постійного догляду та допомоги).

Маючи такі проблеми, найлегше оцінювати навчальні досягнення учнів вербально чи за допомогою чотирьох букв. Втім, може, краще не витрачати час на експерименти з буквеним оцінювання,

– каже Онацький.



Микола Скиба додає, що з новим оцінюванням головне – зберегти допитливість, зацікавлення знаннями й уміння оперувати величинами.

До слова, Міністерство освіти і науки презентовало модельну програму з фізичної культури для учнів 5 – 6 класів, яку цьогоріч розпочнуть пілотувати у п'ятих експериментальних класах Нової української школи. Як учнів будуть навчати фізкультури – читайте у статті.